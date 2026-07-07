Congo-Brazzaville: Rotary District 9150 - Le nouveau gouverneur porte son collier

La cérémonie de passation de collier marquant l'entrée officielle du Pr Fila Hyacinthe Défoundoux aux fonctions de gouverneur du District 9150 du Rotary International pour l'année 2026-2027, en remplacement de Claude Cherubala, s'est tenue le 4 juillet à Brazzaville. Elle a connu la participation de nombreuses personnalités rotariennes venues des quatre coins du district.

La cérémonie a été rythmée par plusieurs moments clés, notamment la passation des colliers entre les présidents sortant et entrant du club et la remise des insignes de reconnaissance aux donateurs de la Fondation Rotary. Le point d'orgue a été le port du collier par le nouveau gouverneur, le Pr Fila Hyacinthe Défoundoux.

Présentant sa feuille de route à l'oré de son mandat, il a placé la nouvelle année rotarienne en écho avec le thème international, « Créer un impact durable », du président récemment élu du Rotary International, Olayinka Akimi Babalola. Dans son discours, le gouverneur élu du District 9150 a dévoilé sa stratégie reposant sur trois priorités. En premier, il a fixé un objectif de croissance des effectifs, visant à passer de 96 à au moins 100 clubs et recruter quatre nouveaux membres par club sans en perdre aucun. L'organisation de journées portes ouvertes est encouragée pour ouvrir le Rotary à de nouveaux talents.

La deuxième priorité consistera à augmenter les dons à la Fondation. Le Pr Fila Hyacinthe Défoundoux a rappelé le rôle essentiel de la Fondation Rotary pour financer les actions sur le terrain, en insistant sur la nécessité de maintenir un haut niveau de contribution.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La dernière priorité sera l'éducation et la santé, en réponse aux défis majeurs du continent. Le nouveau gouverneur a cité l'exemple d'un forage réalisé par des Rotariens à l'Université Marien-Ngouabi comme illustration d'un impact durable. Il a rendu, par ailleurs, un hommage appuyé à son prédécesseur, Claude Cherubala, saluant les succès du mandat 2025-2026, notamment la vaccination de plus de 20 000 enfants contre la polio au Tchad; la campagne contre le paludisme en République démocratique du Congo; la fourniture de tables-bancs à des écoles au Congo ou encore une action de réinsertion des jeunes au Rwanda.

Le Pr Fila Hyacinthe Défoundoux a souligné, en outre, la lourdeur des responsabilités qui lui sont désormais confiées. Il devra désormais animer un district de dix pays, soutenir 96 clubs Rotary et 58 clubs Rotaract, le tout en s'appuyant sur un héritage de plus de 376 000 dollars de dons au fonds annuel et de solides actions sur le terrain. Le Pr Fila Hyacinthe Défoundoux a appelé à l'action collective et a annoncé le début immédiat du travail pour poser les bases solides d'un district encore plus performant pour sa successeure, Sophie Coniquet, en 2027-2028.