Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - Le PNLC prépare sa campagne trimestrielle

Le Programme national de lutte contre le cancer (PNLC) a organisé, le 4 juillet à Brazzaville, une rencontre de concertation et de préparation trimestrielle de sensibilisation dénommée « 90 jours contre le cancer ». L'objectif était de fédérer et de coordonner tous les acteurs de la société civile pour les campagnes de sensibilisation de septembre à novembre prochains.

La rencontre a constitué une étape importante visant à créer un cadre de concertation entre les administrations publiques, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales, les entreprises, les partenaires techniques et financiers, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté désireuses de contribuer à la lutte contre le cancer.

Pour la directrice générale du PNLC, Judith Nsondé Malanda, cette concertation s'inspire du projet de société du chef de l'Etat ainsi que des orientations du ministre de la Santé et de la Population, faisant référence aux « dix piliers fondamentaux pour une gouvernance administrative exemplaire au ministère de la Santé et de la Population et les dix piliers stratégiques pour transformer durablement la santé de la population ».

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La cérémonie s'est déroulée en deux phases principales. La première a été consacrée à la présentation du projet de la campagne tricolore « Septembre en or, octobre rose, novembre bleu » 2026. Au cours de ces mois, les thématiques de sensibilisation seront placées notamment sur la lutte contre les stigmatisations du cancer, la promotion du dépistage précoce à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, l'amélioration de l'accès aux soins et médicaments anticancéreux et l'accompagnement des familles ainsi que des patients atteints de maladies graves.

Elle permettra, en outre, de rappeler aux citoyens le rôle de la nutrition, d el'activité physique ainsi que de l'hygiène et de sensibiliser au cancer pédiatrique dont près de 8% d'enfants au Congo sont atteints.

La seconde phase a identifié les axes prioritaires pour le Plan stratégique national de lutte contre le cancer 2022-2026. Sur ce point, la société civile et les organisations non gouvernementales apparaissent comme des partenaires incontournables et décisifs pour ce plan en fin de cycle. A cet effet, cette rencontre appelait à renouveler les partenariats, inviter des entreprises à co-financer les campagnes, préparer opérationnellement les campagnes et collecter les données de sensibilisation pour les remonter au PNLC.

« Nous n'avons pas le droit d'échouer, de nous dérober et de nous diviser. Une meilleure coordination de notre lutte contre le cancer, de renforcement de capacité de nos interventions et de la mobilisation des moyens financiers, centrée sur la campagne 90 jours contre le cancer, est aussi le seul résultat attendu de cette rencontre », a déclaré le représentant du ministre de la Santé et de la Population, François Libama.

Pour rappel, le cancer demeure la troisième cause de mortalité au Congo, avec 2 478 nouveaux cas et 1 595 décès enregistrés en 2020. Cette campagne de sensibilisation se tiendra sur toute l'étendue du territoire national.