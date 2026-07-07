Congo-Brazzaville: La ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas tend la main aux organisations patronales

La ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a rencontré, le 3 juillet à Brazzaville, les principales organisations patronales du Congo. L'objectif affiché était de poser les bases d'une collaboration afin de bâtir un système de protection sociale qui ne laisse personne de côté.

Les échanges ont eu lieu avec six organisations patronales, à savoir l'Union patronale interprofessionnelle du Congo, l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, le Syndicat des commerçants du Congo, le Syndicat des employeurs des transports terrestres et la Confédération générale du patronat du Congo.

D'emblée, la ministre a tenu à souligner le caractère novateur de son portefeuille. « Aujourd'hui nous avons en charge un ministère qui s'intitule Sécurité sociale, prévoyance sociale, solidarité nationale », a informé Ingrid Olga Ghislaine Ebouckas-Babackas.

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Elle a ainsi présenté la protection sociale comme un véritable «bouclier social » articulé autour de trois piliers distincts mais complémentaires, notamment la sécurité sociale, fondée sur des contributions obligatoires ; la prévoyance sociale, relevant d'un régime complémentaire et volontaire par capitalisation ; et la solidarité nationale, destinée à prendre en charge toutes les personnes qui, n'ayant pas contribué, ne peuvent pas faire face aux risques sociaux. « Si cet ensemble est cohérent, actif et efficace, aucun Congolais ne devrait se dire qu'il est en marge d'une marche vers une société progressiste », a martelé la ministre.

Insistant sur le rôle clé des organisations patronales, elle a invité ses hôtes à parcourir le récent décret du 28 juin 2026 fixant les attributions de son département. Elle a souligné qu'il ne s'agissait pas de s'enfermer dans un seul domaine, mais d'embrasser l'ensemble de ses missions.

« Comment pourrai-je élaborer des stratégies en vue de l'extension de la couverture sociale sans vous, sans vos contributions, sans votre expérience, sans l'expression de vos besoins ? », a-t-elle demandé aux organisations, avant d'ajouter: « Je veux que chacun de vous s'imprègne de mes attributions ». La ministre a particulièrement insisté sur le volet « prévoyance sociale », où le décret prévoit l'organisation et la promotion de l'implication des organismes privés dans sa mise en oeuvre.

Ingrid Olga Ghislaine Ebouckas-Babackas a également appelé à élargir le dialogue au-delà des thématiques classiques en introduisant de nouveaux sujets dans le partenariat, notamment la responsabilité sociétale des entreprises. Un partenariat fondé sur la confiance et la modestie.

Consciente des défis, la ministre a adopté un ton fédérateur, reconnaissant que la réussite de ses missions passe par une relation de confiance avec les organisations patronales.

Cette rencontre fait suite à une récente immersion de la ministre sur le terrain, où elle avait pris connaissance des difficultés structurelles de certaines directions sous tutelles, concernant les arriérés de pensions et l'extension de la couverture maladie. Elle a conclu en annonçant le début d'une série de séances de travail pour transformer ces ambitions en actions concrètes, invitant les organisations à lui transmettre leurs préoccupations pour accélérer la marche vers le développement.