Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 juillet 2026

revue de presse

Guinée-Bissau : Référendum le 30 août pour passer au régime présidentiel

Les électeurs sont appelés aux urnes le 30 août en Guinée-Bissau à la faveur d’un référendum constitutionnel selon un décret publié lundi.

Ils doivent se prononcer sur le renforcement des pouvoirs du Président. En effet, le projet, soumis à l’approbation du souverain primaire, doit permettre au chef de l'État de nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement. Il aura aussi le pouvoir de dissoudre le Parlement.

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Jusqu’à présent, en Guinée-Bissau, le Premier ministre était issu de la majorité parlementaire. Le pays d’Afrique de l’Ouest veut passer d'un système parlementaire à un régime présidentiel. [Source Africanews]

Bénin : L’ancien président de l’Assemblée nationale abandonne son mandat de député au profit du Sénat

Après près de vingt ans de présence au Parlement béninois, Louis Vlavonou tourne une page majeure de sa carrière politique. L’ancien président de l’Assemblée nationale a officiellement renoncé à son mandat de député afin de rejoindre le Sénat, une institution appelée à entrer en fonction dans les prochaines semaines.

Une décision dictée par les dispositions de la Constitution, mais qui marque aussi le passage d’une figure emblématique de la vie parlementaire vers la nouvelle chambre haute du Parlement béninois. [Source Afrik.com]

Nord du Soudan - Quinze morts dans l'effondrement d'une mine d'or désaffectée

Quinze mineurs sont morts dans l'effondrement partiel d'une mine d'or désaffectée dans le nord du Soudan, a annoncé une entreprise publique lundi 6 juillet.

Les mineurs s'étaient glissés dans la mine désaffectée Mohamed Tawfiq, située dans la ville de Wadi Halfa près de la frontière égyptienne, quand "des pans de la mine se sont effondrés (...) tuant 15 mineurs et faisant un blessé", a déclaré la Sudanese Mineral Resources Company (SMRC), entreprise publique d'exploitation minière du pays, sans préciser la date de l'effondrement.

Depuis le début de la guerre, en avril 2023, qui oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), les deux belligérants ont massivement assuré leur financement grâce à l'industrie aurifère du pays, en plus du soutien de parrains étrangers. [Source Africa Radio]

Rupture totale entre Paris et Ouagadougou : La France rappelle tous ses diplomates du Burkina Faso

La France a officiellement rappelé l’ensemble de son personnel diplomatique en poste au Burkina Faso, marquant ainsi l’achèvement de la rupture des relations bilatérales initiée par Ouagadougou fin juin.

Plus aucun représentant français ne réside désormais dans la capitale burkinabè, tandis que les diplomates burkinabè présents en France avaient jusqu’à ce lundi soir pour quitter le territoire hexagonal. Cette mesure, bien que technique, scelle une étape historique dans le délitement des liens entre Paris et l’un de ses anciens piliers ouest-africains.

Ce retrait coordonné des personnels diplomatiques des deux côtés ne fait que formaliser la décision unilatérale prise le 26 juin dernier par les autorités de la transition. À l’époque, le capitaine Ibrahim Traoré avait dénoncé « l’activisme incessant » de la France contre les intérêts burkinabè, l’accusant publiquement de soutenir des « réseaux subversifs ». [Source Africapresse]

Mondial 2026 : L’Egypte, pour un exploit face à l’Argentine en 8e

L’Egypte joue ce mardi 7 juillet à Atlanta, sa première huitième de finale de son histoire en Coupe du monde de football, face au vainqueur de la dernière édition.

Les Pharaons défieront l’Argentine, championne du monde en titre, menée par Lionel Messi, en vue de tenter de prolonger leur parcours historique et décrocher une place en quarts de finale de la compétition mondiale.

C’est la première fois que la sélection égyptienne atteigne les huitièmes de finale d’une Coupe du monde. [Source Apanews]

La Tanzanie entre appels à manifester contre les violences politiques et peur de la répression

Moins d'un an après la terrible répression de la contestation née des élections générales d’octobre 2025 remportées par la présidente sortante, les appels à manifester ce mardi 7 juillet 2026 se multiplient dans le pays.

Au moins 518 personnes avaient été tuées à l'époque, selon une commission nommée par le gouvernement. De leur côté, l'opposition et des groupes religieux estiment que les violences commises par les forces de sécurité avaient fait des milliers de morts, tandis que des diplomates occidentaux évoquent une fourchette comprise entre 1 000 et 2 000 tués. [Source RFI]

Consultations de Bujumbura : Évariste Ndayishimiye prône "le dialogue et l'unité"

Le président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a reçu ce lundi 6 juillet 2026 au Palais Ntare Rushatsi à Bujumbura, une délégation de la République démocratique du Congo composée de responsables des partis politiques d'opposition ainsi que des leaders des principales confessions religieuses congolaises.

Selon un bref communiqué de la présidence burundaise, relayé sur son compte X, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations engagées autour de la situation politique, sécuritaire et institutionnelle en République démocratique du Congo.

À l'issue des échanges, le chef de l'État burundais s'est félicité du climat dans lequel les discussions se sont déroulées. Le président burundais, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine, a également insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue entre les différentes composantes de la société congolaise. [Source Actualite.cd]

Le Maroc déjoue des projets d'attentats d'une cellule affiliée à Daesh au Sahel

Le bureau marocain de lutte contre le terrorisme a annoncé lundi avoir déjoué plusieurs projets d'attentats visant des sites sensibles et la sécurité publique, préparés par une cellule affiliée à la branche sahélienne de Daesh.

Dix suspects ont été arrêtés lors d'opérations coordonnées menées dans les villes d'Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tétouan, Fkih Ben Salah et Safi, a indiqué le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) dans un communiqué.

Les premières investigations ont révélé que les suspects avaient prêté allégeance à Daesh et reçu des instructions directes de sa branche opérant au Sahel pour mener des attaques terroristes sur le territoire marocain. [Source TRT Afrika]

7e Foire commerciale régionale et Conférence des femmes d'affaires du COMESA - La Tunisie au coeur des ambitions d'intégration économique africaine

Quelques jours après la clôture de la 7e édition de la Foire commerciale régionale et de la Conférence des femmes d'affaires du Comesa, organisée pour la première fois en Tunisie, les enseignements de cet événement confirment l'importance croissante de la coopération économique africaine.

Réunissant des décideurs publics, des acteurs économiques et des entrepreneurs issus de 21 pays membres, cette rencontre a mis en lumière un enjeu majeur : transformer les ambitions d'intégration régionale en opportunités concrètes de croissance, d'investissement et de partenariat.

Placée sous le patronage du gouvernement tunisien, cette édition, organisée du 1er au 3 juillet sur le thème « Un marché unique, un avenir unique : les voies numériques vers l'intégration du Comesa », a rassemblé des représentants du gouvernement tunisien, des institutions partenaires du secteur privé national ainsi que des délégations des Etats membres du Comesa. Elle a constitué une plateforme de dialogue autour des défis et des perspectives de l'intégration économique africaine. [Source La Presse]

Ethiopie : Dialogue national - La souveraineté populaire au coeur de la construction de l'avenir

À quelques jours de l'ouverture de la Conférence du dialogue national, prévue le 15 juillet, l'Éthiopie s'apprête à franchir une étape déterminante de son histoire politique.

Mise en place en 2021 dans un contexte marqué par de profondes tensions politiques et sécuritaires, la Commission nationale du dialogue a été créée pour répondre à une interrogation majeure : comment permettre à un pays confronté à des divisions historiques et à des conflits internes de bâtir une paix durable et une unité nationale ?

La réponse retenue repose sur un principe fondamental : donner aux citoyens eux-mêmes le pouvoir de définir l'avenir de leur nation. [Source Ethiopian News Agency]