Ile Maurice: «Les Murmures de l'Alizé», souffle poétique d'Ellie Karl Gentil

6 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Aline Groëme-Harmon

Le 17 juillet prochain, une voix nouvelle de la littérature rodriguaise se fera entendre. Ce sera le jour du lancement de Les Murmures de l'Alizé - L'Écho des Soupirs, premier recueil poétique d'Ellie Karl Gentil, une oeuvre qui célèbre avec sensibilité l'âme de Rodrigues.

Originaire du village de Lataniers, l'auteur livre un recueil trilingue - en français, en anglais et en créole - où les paysages, les traditions et le quotidien de son île se mêlent aux blessures, aux espoirs et à la résilience de ses habitants. Préfacé par Christiana Perrine, l'ouvrage se distingue par une écriture sincère et profondément ancrée dans l'identité insulaire.

L'histoire de cette publication est aussi celle d'une remarquable persévérance. Après avoir perdu le manuscrit de son premier livre, confié pour correction, Ellie Karl Gentil a choisi de reprendre sa plume et de réécrire intégralement son oeuvre. Un parcours qui confère à ce recueil une résonance toute particulière.

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Ce lancement est organisé par le Citizen Forum for Literary Recognition, en partenariat avec la municipalité de Port-Louis. Au-delà de la parution d'un livre, cette manifestation célèbre le dialogue entre Maurice et Rodrigues. En mettant en lumière le talent d'un auteur rodriguais, il rappelle que la poésie demeure un puissant trait d'union entre les territoires, les langues et les mémoires. Une séance de dédicaces et un moment de convivialité autour de spécialités rodriguaises clôtureront la rencontre.

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