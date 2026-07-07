Ile Maurice: Ruby Kapoor - On refusing to stay small

Se trouver. Enfin. Au bout d'un parcours d'une vie. Pour affirmer au monde, I love I. «It was one of Ruby's low days, wondering why I spent so much time waiting, searching, yearning to be respected and validated. Why was I looking outward, expecting others' approval, when all the true happiness, peace, an answers existed within me ?»

Questions existentielles et bien plus encore que celles posées par Ruby Kapoor. Son ouvrage I Am I Can I Will a été lancé récemment au Hennessy Park Hotel en présence du président de la République.

«Je n'ai pas écrit ce livre parce que j'avais les réponses. Il s'agit en fait des questions que j'avais peur de poser. Un jour, j'ai arrêté de tenter de me réparer. J'ai commencé à écouter plutôt. Et avec cette nouvelle conscience, j'ai changé de disposition d'esprit.» L'auteure, forte de ses expériences, de ses succès et de ses échecs aussi, s'adresse directement au lecteur.

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Le réveille, le secoue, le bouscule. «Combien de temps allez-vous attendre ? Attendre de vous sentir prêt ? De vous sentir confiant ? Attendre que quelqu'un vous dise que vous êtes assez bon ? Soyons honnêtes. La plus grande bataille est avec nous-mêmes. Et c'est seulement en s'acceptant que nous transformons nos vies. Un jour, quand vous regarderez dans le rétroviseur, la peur que vous avez ressentie n'aura plus d'importance. Ce qui comptera, c'est que vous avez essayez, persévéré. Ce qui comptera c'est que vous vous êtes choisi.»

L'ouvrage de réflexion et de développement personnel, I Am I Can I Will marque un retour de Ruby Kapoor sous nos latitudes. Elle s'était installée chez nous avec son mari, qui est pilote, et ses deux filles en 1992. Elle a animé des émissions télévisées à la Mauritius Broadcasting Corporation. A été animatrice radio. A animé la rubrique Let's talk about life dans les colonnes de l'express, avant que les chroniques ne soient publiées dans un recueil. Elle a aussi proposé des expositions de peintures. Avant de quitter Maurice en 2005. Elle vit actuellement au Qatar.

D'elle-même, la citoyenne d'origine indienne dit qu'elle est auteure par accident. «L'île Maurice m'a donné des opportunités, la liberté d'explorer et de me développer à travers des défis, des expériences et la découverte de soi. I became me.» Et même si, dit-elle la peur lui rend parfois visite, «I refuse to stay small».

Sur le chemin de la connaissance de soi, son livre s'accompagne d'un mode d'emploi. «I Am n'est pas destiné pour être lu une seule fois et être mis de côté. Ce n'est pas une réparation rapide avec des clichés motivationnels. Ouvrezle à n'importe quelle page. Ressentez ce qui vous parle à ce moment-là. Écrivez-le dans le style du journal intime dans l'espace fourni dans le livre. Utilisez ce livre comme un outil, un conseil, un rappel. Laissez-le à côté de vous comme un mantra quotidien pour vous rappeler de votre puissance, de votre valeur et de votre capacité.»