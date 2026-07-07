Tunisie: Plus de 200 000 retraités exclus des augmentations de 2026, selon l'Union des retraités

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Plus de 200 000 retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) n'ont pas bénéficié des augmentations salariales prévues au titre de l'année 2026, a indiqué ce lundi 6 juillet 2026 le secrétaire général de l'Union générale des retraités, Abdelkader Naceri.

Intervenant sur Express Fm, le responsable syndical a précisé que cette situation touche particulièrement les retraités percevant de faibles pensions, dont une large partie dispose de revenus mensuels ne dépassant pas 260 dinars.

Il a appelé à l'application stricte des dispositions légales garantissant la revalorisation des pensions, estimant que les affiliés de la CNSS ne doivent pas être exclus des augmentations futures.

Abdelkader Naceri a également exhorté les autorités à engager un dialogue avec les représentants des retraités afin de trouver des solutions à cette situation, dans un contexte marqué, selon lui, par la dégradation continue du pouvoir d'achat et des conditions de vie de cette catégorie.

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