Tunisie: Assurances - Vers un bouclier national contre les crises climatiques

La Tunisie s'apprête à engager une profonde transformation de son secteur des assurances à travers une stratégie nationale couvrant la période 2026-2030, axée sur le renforcement de la solidité financière du secteur, son rôle dans le financement de l'économie et l'adaptation aux risques climatiques croissants.

Élaborée par l'Autorité générale des assurances, cette feuille de route vise également à améliorer la gouvernance, accélérer la digitalisation du secteur et élargir l'inclusion assurantielle, tout en augmentant la contribution des assurances au produit intérieur brut.

Au coeur de cette stratégie figure la mise en place d'un système national d'assurance des catastrophes naturelles. Ce dispositif devrait reposer sur un cadre légal dédié garantissant une couverture élargie et obligatoire, ainsi que sur des outils techniques avancés permettant d'évaluer les coûts et d'analyser l'impact financier sur la solvabilité des compagnies d'assurance.

Le projet prévoit également le développement de mécanismes de modélisation des risques, ainsi que le lancement de campagnes de sensibilisation destinées à mieux faire connaître ce nouveau système et son rôle dans la protection du tissu économique et social.

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Parallèlement, la stratégie 2026-2030 inclut un ensemble de réformes structurelles visant à moderniser les différentes branches du secteur, notamment l'assurance agricole, avec l'amélioration de la gestion des risques, la diversification des produits et la généralisation progressive de certains mécanismes obligatoires. Des programmes de formation seront également mis en place pour les agriculteurs, les intermédiaires et les experts en évaluation des dommages.

La réforme du cadre législatif constitue un autre axe majeur, avec la révision annoncée du Code des assurances afin de renforcer l'assurance-vie, de développer les produits de retraite complémentaire et d'élargir le champ des intermédiaires aux institutions financières et au marché boursier.

Enfin, une refonte du secteur de l'assurance automobile est envisagée, incluant la modernisation du cadre réglementaire et la mise en place d'un mécanisme de distribution solidaire destiné à mieux couvrir les risques élevés, notamment dans les transports ruraux, les taxis et les véhicules de location.

Cette stratégie globale ambitionne ainsi de faire du secteur des assurances un pilier de stabilité économique et un instrument central de gestion des risques en Tunisie.