Burkina Faso: Concours directs 2026 - Plus de 2 millions de candidatures pour 7 545 postes

Le ministère des Serviteurs du Peuple a organisé une conférence de presse pour informer l'opinion publique et en particulier les candidats sur les innovations introduites dans l'administration des épreuves des concours directs de la Fonction publique, session 2026, vendredi 3 juillet 2026, à Ouagadougou.

L'administration des épreuves écrites des concours directs de la fonction publique, session 2026 se dérouleront au mois de juillet. Cette décision a été annoncée par le secrétaire général du ministère des Serviteurs du Peuple, Suanyala Rodrigue Oboulbiga, lors de la conférence de presse animée, le vendredi 3 juillet 2026, à Ouagadougou. Il a fait le bilan des concours professionnels et des concours directs organisés par anticipation dans un premier temps. Dans un second temps, Suanyala Rodrigue Oboulbiga a présenté les innovations dans l'administration des épreuves au titre de la session 2026.

Le secrétaire général du ministère des Serviteurs du Peuple a indiqué que plus deux millions de candidatures ont été enregistrées pour 7 545 postes à pourvoir. Il a fait savoir que les épreuves en ligne se dérouleront, du 4 au 12 juillet 2026, au centre unique de Ouagadougou, tandis que les compositions sur table se tiendront, du 15 au 22 juillet, dans 13 chefs-lieux de régions. Pour lui, des innovations qui visent à renforcer la transparence et la fiabilité des concours ont été introduites cette année.

A titre d'exemple, la plateforme e-concours est désormais interconnectée avec la base de données de l'Office national d'identité (ONI). Cette innovation permet l'importation automatique des informations d'identité du candidat à partir de sa Carte nationale d'identité burkinabè (CNIB) ou sa Carte d'identité de l'Alliance des Etats du sahel (CI-AES). Le ministère a également renforcé le contrôle des quotas réservés à certaines catégories de candidats », a-t-il précisé.

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Se prononçant sur les concours professionnels, il a indiqué que sur les 110 autorisés pour la session 2026, 2 146 postes ont été pourvus sur les 2 432 prévus par le ministère des Serviteurs du Peuple, soit un taux de réalisation de 88,24 %. Les 286 postes restés vacants concernent principalement les secteurs de l'éducation, de la santé, de la communication, de l'agriculture et des infrastructures, a-t-il annoncé.

Quant aux concours directs organisés par anticipation, les résultats d'admissibilité sont tous disponibles. Le secrétaire général du ministère des Serviteurs du Peuples a invité les candidats à se munir de leur pièce d'identité valide et de leur récépissé d'inscription, respecter les consignes de composition et s'abstenir de toute tentative de fraude afin d'assurer le bon déroulement des épreuves.