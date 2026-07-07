Burkina Faso: Bande dessinée burkinabè - Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo salue le succès de « Malaïka »

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a accordé dans l'après midi du mercredi 1er juillet 2026, une audience à Serge Dimitri Pitroipa, producteur-réalisateur, directeur de production et président de l'Association burkinabè du cinéma d'animation (ABCA).

Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre de féliciter le réalisateur ainsi que toute l'équipe de production de Malaïka, une oeuvre d'animation 100 % burkinabè qui met en valeur le savoir-faire national et les richesses culturelles du Burkina Faso. A sa sortie d'audience, Serge Dimitri Pitroipa a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance pour les encouragements reçus.

Il a rappelé que Malaïka a bénéficié de l'accompagnement du ministère à travers le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), un appui qui a contribué à la concrétisation de ce projet ambitieux. Le réalisateur a également présenté les perspectives de la série, dont la première saison compte dix épisodes. Une deuxième saison de dix épisodes est déjà envisagée afin de poursuivre cette aventure qui séduit un public toujours plus large.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Créée par Serge Dimitri Pitroipa, Malaïka met en scène une jeune héroïne albinos. A travers ce personnage, les concepteurs souhaitent promouvoir des valeurs essentielles telles que l'acceptation de la différence, le vivre-ensemble, la cohésion sociale et la lutte contre les préjugés. Le choix du nom « Malaïka », qui signifie « ange » dans plusieurs langues africaines, traduit également la portée universelle de cette oeuvre.

Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a salué cette initiative qui contribue au rayonnement de la culture burkinabè et à la promotion de l'industrie nationale du cinéma d'animation. Il a réaffirmé la volonté du département d'accompagner les acteurs culturels dans la production d'oeuvres de qualité qui valorisent l'identité et les talents du Burkina Faso.