Burkina Faso: Journées des instruments coutumiers parleurs - L'association « Id singré » sensibilise à l'acceptation ethnique

Le Moogho Naaba Baongo a présidé la cérémonie du grand spectacle des instruments parleurs de l'association « Id singré », samedi 4 juillet 2026, à Ouagadougou.

Afin de transmettre leur savoir endogène à la jeune génération dans la valorisation de la parole des instruments coutumiers, l'association « Id singré » (nos origines en langue mooré), a organisé la VIIe édition des journées des instruments coutumiers parleurs. Le grand spectacle de ces instruments sur le thème « Pour la patrie il est impératif de s'accepter mutuellement » a eu lieu dans l'enceinte du palais du Moogho Naaba Baongo, samedi 4 juillet 2026, à Ouagadougou. Composés du lũnga, du bèdré, du kũndé, de la köra, du këma, du balafon, du djembé ou tambour ou tam-tam et de la flûte, ces instruments parleurs ont dialogué au cours de la cérémonie.

En effet ces instruments parleurs de différentes communautés ethniques du Burkina Faso ont, durant une heure, conté des histoires culturelles, transmis des messages de paix, de cohésion sociale et de valeurs traditionnelles et humaines. En plus de cela, ces instruments parleurs ont une communication instrumentale, montré comment une communauté ethnique, religieuse et civile peut être unie suite à une division ou mésentente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le promoteur des journées des instruments coutumiers parleurs et président de l'association « Id singré », Goughin Beend-Naaba Guimgmdé a indiqué que l'objectif de la VIIe édition des journées des instruments parleurs est la promotion du vivre-ensemble malgré la diversité des ethnies, des cultures et des religions.

« Le Burkina Faso nous appartient tous et nous sommes appelés à contribuer positivement pour que le pays reste uni et inséparable », a-t-il affirmé. Le Moogho Naaba Baongo a félicité le promoteur de l'association. « Je souhaite que vous continuiez cette oeuvre, afin que les communautés puissent prendre connaissance du rôle des instruments coutumiers parleurs dans la promotion du vivre-ensemble », a-t-il conseillé.

Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Nestor Kahoun a confié que le spectacle des instruments est un socle de solidarité, de transmission de valeurs et de cohésion sociale. « C'est une activité qui porte tout son sens dans le fait que notre culture est en train d'être envahie par l'importation des autres cultures. Il est donc temps que nous la mettions en valeur », a-t-il dit.