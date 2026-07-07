Burkina Faso: Ministère de l'Economie et des Finances - Un taux de recouvrement des recettes de 122% au mois de juin 2026

6 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo a présidé la cérémonie de montée des couleurs, ce lundi 6 juillet 2026. A l'occasion, il a félicité ses collaborateurs, pour les résultats importants engrangés durant le mois de juin 2026.

Il ressort en effet que durant cette période, les recouvrements par les trois régies de recettes (trésor, douanes et impôts) ont atteint un taux de 122%. Le programme Diaspora Bonds, clôturé lui aussi au mois de juin, a enregistré un succès au-delà des attentes, avec un recouvrement de 151 milliards F CFA, sur une prévision de 125 milliards.

A ces performances, s'ajoutent les excellents résultats enregistrés par la LONAB et Faso Transit et Logistique, à l'issue de la dernière session de l'assemblée générale des sociétés d'Etat. Au cours de cette cérémonie, Dr Aboubakar Nacanabo a également livré au personnel du MEF, le message du chef de l'Etat, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion du deuxième anniversaire de la création de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

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