Sénégal: Audits fonciers - La Primature annonce une nouvelle étape vers la reprise des travaux

Le gouvernement sénégalais franchit une nouvelle étape dans le traitement des dossiers issus des audits fonciers. Dans un communiqué publié ce lundi, la Primature annonce l'accélération du processus devant conduire à la levée progressive de la suspension des travaux sur plusieurs lotissements, Plans d'urbanisme de détail (PUD) et pôles urbains situés dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis.

Cette décision fait suite aux directives données par le président de la République lors du Conseil des ministres du 1er juillet 2026. Le Premier ministre a ainsi instruit le Comité chargé du suivi de la mise en oeuvre des recommandations des audits de finaliser, au cours du second semestre 2026, les actes administratifs, les arbitrages et les états des lieux nécessaires à la reprise des travaux.

La reprise concernera, précise la Primature, les détenteurs réguliers de titres d'occupation ne souffrant d'aucun vice de forme ou de fond, notamment ceux dont les attributions ne sont entachées d'aucun cas d'accaparement de plusieurs parcelles.

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Les autorités rappellent que les suspensions décidées en 2024 visaient plusieurs lotissements, PUD et pôles urbains dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, dans l'attente des conclusions des audits fonciers. Depuis, une première phase de mainlevée a déjà permis à un nombre important de bénéficiaires de bonne foi de prendre possession de leurs parcelles. Le gouvernement souligne également avoir pris des décrets d'utilité publique et annulé le PUD de Nouvelle Ville de Thiès ainsi qu'une partie des PUD de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.

La Primature indique par ailleurs que les personnes et collectifs concernés seront régulièrement informés afin de faciliter le dépôt des demandes de mainlevée ou de régularisation de leur situation dans les délais qui seront fixés.

En attendant la finalisation de ce processus, le gouvernement demande aux détenteurs de titres de s'abstenir de toute reprise des travaux sans autorisation préalable. Toute violation de cette mesure exposera les contrevenants à des sanctions, prévient le communiqué.