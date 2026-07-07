Sénégal: L'ambassadeur de l'Union européenne au pays fait ses adieux

L'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal (UE), Jean-Marc Pisani, a effectué lundi une visite d'adieu au terme de sa mission. Il a été reçu par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a reçu en audience, ce lundi 6 juillet 2026, Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal (UE), venu effectuer une visite d'adieu au terme de sa mission.

« À cette occasion, l'ambassadeur a remercié les autorités sénégalaises pour leur accueil et la qualité de la coopération ayant permis des avancées significatives dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la santé, les transports et la transition énergétique », renseigne une note du ministère de l'Intégration africaine.

Ainsi, le ministre Cheikh Niang a salué le travail accompli par le diplomate européen et sa contribution au renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, avant de lui souhaiter plein succès pour la suite de sa carrière.