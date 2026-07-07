Sénégal: L'ambassadeur de l'Union européenne au pays fait ses adieux

6 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

L'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal (UE), Jean-Marc Pisani, a effectué lundi une visite d'adieu au terme de sa mission. Il a été reçu par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a reçu en audience, ce lundi 6 juillet 2026, Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal (UE), venu effectuer une visite d'adieu au terme de sa mission.

« À cette occasion, l'ambassadeur a remercié les autorités sénégalaises pour leur accueil et la qualité de la coopération ayant permis des avancées significatives dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la santé, les transports et la transition énergétique », renseigne une note du ministère de l'Intégration africaine.

Ainsi, le ministre Cheikh Niang a salué le travail accompli par le diplomate européen et sa contribution au renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, avant de lui souhaiter plein succès pour la suite de sa carrière.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.