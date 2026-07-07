Sénégal: Baccalauréat 2026 - Les premiers jurys de Mbacké donnent le ton

Les premiers jurys du baccalauréat 2026 ont livré leurs verdicts dans le département de Mbacké. En attendant la proclamation des autres centres et les tendances nationales, les résultats enregistrés au lycée de Mbacké et à l'école privée Fallou Galass sont globalement encourageants, avec des taux d'admission satisfaisants et plusieurs mentions décrochées dès le premier tour.

Les jurys 1528 et 1529 enregistrent respectivement des taux d'admission de 50 % et 57,43 % au premier tour. Au jury 1528, dans la série L1, sur les 202 candidats ayant composé, 29 sont admis d'office et 66 sont autorisés à subir les épreuves du second groupe. Parmi les admis d'office, un candidat a obtenu la mention Bien et huit autres la mention « Assez Bien ».

Dans la série L2 du même jury, les résultats sont encore plus satisfaisants. Sur les 195 candidats qui se sont présentés, 61 sont admis d'office, dont un avec la mention Bien et dix-sept avec la mention « Assez Bien ». Au total, 112 candidats sur 195 sont admis, soit un taux de réussite de 57,43 %. Des résultats satisfaisants, selon le président du jury, Assane Gueye, qui a invité les admissibles à effectuer de bons choix pour les épreuves du second groupe.

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Au jury 1529, également logé au lycée de Mbacké, la série L1 compte un seul admis d'office, avec la mention « Assez Bien », sur quatre candidats. Aucun candidat n'est autorisé à subir les épreuves du second groupe.

Dans la série L2 du même jury, les résultats sont jugés acceptables par la présidente, Ndeye Khady Galaye Gueye. Selon elle, sur les 320 candidats ayant composé, 90 sont admis d'office, dont un avec la mention « Très Bien », quatre avec la mention « Bien » et dix-neuf avec la mention « Assez Bien ».

Au centre d'examen logé à l'école privée Fallou Galass, la série S2 du jury 1527 enregistre également de bonnes performances. Sur les 100 candidats ayant composé, 50 sont admis d'office et 25 sont autorisés à passer les épreuves du second groupe. Deux candidats ont obtenu la mention « Très Bien », onze la mention « Bien » et dix-huit la mention « Assez Bien ».

Au jury 1526 du même centre, la série L1 s'est en revanche distinguée par son faible taux de réussite. Aucun des quatre candidats ayant composé n'a été admis d'office. Un seul est autorisé à passer les épreuves du second groupe.