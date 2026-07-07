Sénégal: Classes préparatoires aux grandes écoles - Début des dépôts des candidatures

Le dépôt des candidatures pour les Classes préparatoires aux grandes écoles a démarré. L'information a été donnée lundi, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Les bacheliers sénégalais ayant obtenu cette année une mention « Très Bien » ou Bien au baccalauréat dans les séries S1, S2 ou S3, peuvent faire acte de candidature pour une admission en Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) du Sénégal au titre de l'année académique 2026/2027.

Selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, le recrutement se fera sur dossier et sur la base des résultats au baccalauréat 2026. Il s'agit notamment des meilleures notes obtenues dans les disciplines de base (Maths, Physique-Chimie), en Français-Philosophie et anglais.

« Deux filières scientifiques de formation sont ouvertes : Maths-Physique-Sciences de l'Ingénieur (MPSI) et Physique-Chimie-Sciences de l'Ingénieur (PCSI). Tout candidat retenu par la commission nationale de recrutement devra présenter obligatoirement les originaux de l'attestation et du relevé de notes du baccalauréat », renseigne le document.