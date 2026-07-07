Sénégal: Ucad - Léna Sy Seye primée à l'international

Doctorante en sciences de gestion à l'École doctorale Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (EDJPEG) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Léna Sy Seye a remporté le Best Junior Scholar Paper Award à la Diana International Research Conference 2026. L'annonce a été faite lundi à travers une note de l'université.

Encadrée par le Pr. Ibrahima Dally Diouf et finaliste de « Ma Thèse en 180 secondes » lors de l'édition 2024 & 2025, Léna Sy Seye a honoré le Sénégal au niveau international.

Son article, "Narratives of Care and Identity: How Senegalese Mothers of Children with Disabilities Become Social Entrepreneurs", a remporté le Best Junior Scholar Paper Award à la Diana International Research Conference 2026.

Selon une note de l'Ucad le texte analyse comment des mères transforment leur expérience du handicap en engagement entrepreneurial et social, à travers les notions de care, d'identité et d'action collective.

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Il convient de noter que la conférence, référence mondiale sur l'entrepreneuriat féminin, a réuni plus de 100 chercheurs issus de 60 pays. Sur 97 résumés, 17 articles complets ont été sélectionnés pour les Best Paper Awards.

Pour le Recteur de l'UCAD, Alioune Badara Kandji, cette distinction contribue au rayonnement de la recherche sénégalaise.