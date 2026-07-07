Sénégal: Lotissements suspendus - Le gouvernement accélère les régularisations

7 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le gouvernement annonce une nouvelle étape dans le traitement des dossiers liés aux audits fonciers dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Dans un communiqué publié par le Secrétariat général du Gouvernement, le Comité chargé du suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des audits fonciers est chargé d'accélérer le processus de régularisation des sites concernés.

Les autorités rappellent que les travaux sur plusieurs lotissements, Plans d'urbanisme de détail (PUD) et pôles urbains avaient été suspendus à la suite des communiqués des 31 juillet et 7 novembre 2024, dans l'attente des conclusions des audits.

Cette suspension concernait notamment les lotissements BOA, Hangar des Pèlerins, Recasement 2, EGBOS, EOGEN et EOGEN-extension, Mbour IV à Thiès, les PUD de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh et Nouvelle Ville de Thiès, ainsi que les pôles urbains de Déni Biram Ndao-Diaksao-Bambilor, Daga Kholpa-Yenne et le site de Ndiébène Gandiole.

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Selon le communiqué, un processus de mainlevée partielle des suspensions a déjà permis à de nombreux détenteurs réguliers de titres, reconnus de bonne foi, de prendre possession de leurs attributions. Parallèlement, des décrets d'utilité publique ont été pris et le PUD de Nouvelle Ville de Thiès, dans sa partie comprise entre la VDN et l'océan, ainsi que ceux de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, ont été annulés.

En application des directives issues du Conseil des ministres du 1er juillet 2026, le Premier ministre a demandé au Comité de finaliser, au cours du second semestre 2026, les actes administratifs nécessaires, les arbitrages et les états des lieux permettant de lever les suspensions sur les différents sites. Cette régularisation concernera exclusivement les détenteurs de titres ne présentant aucun vice de forme ou de fond, notamment ceux qui ne sont pas impliqués dans des situations d'accaparement de plusieurs parcelles.

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