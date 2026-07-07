Sénégal: Dakar Dem Dikk étrenne son centre de contrôle opérationnel

Dakar — La société de transport public Dakar Dem Dikk a procédé, lundi, à l'inauguration de son centre de contrôle opérationnel, attendu pour transformer durablement la manière de faire du transport dans la capitale sénégalaise, a constaté l'APS.

"Ce centre doit permettre à Dakar Dem Dikk de mieux voir son réseau, mieux suivre ses bus, mieux traiter les incidents, mieux coordonner ses équipes et mieux servir les usagers. Il est la tour de contrôle de notre exploitation et il va durablement transformer la manière de faire du transport à Dakar", a déclaré son directeur général, Assane Mbengue.

Selon M. Mbengue, le centre de contrôle opérationnel de Dakar Dem Dikk s'inscrit dans un dispositif plus large comprenant un Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs (SAEIV), une billettique interopérable, des équipements embarqués et un centre de données.

"Il s'agit d'un système moderne, fiable, évolutif, interopérable avec les autres modes de transport, avec une exigence forte de maîtrise et de souveraineté des données", a-t-il dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ce centre n'est qu'une brique d'un ensemble: nous mettrons prochainement en service le système billettique intégralement digitalisé, bouclant ainsi tout le processus. Notre système, totalement ouvert, est prêt à dialoguer avec le TER et le BRT pour réussir l'intermodalité", a ajouté le DG de Dakar Dem Dikk.

En se dotant d'un tel centre, la société de transport public veut "passer progressivement d'une exploitation subie à une exploitation suivie, anticipée et mieux maîtrisée", avec des innovations telles que la géolocalisation des bus, l'assistance au respect des horaires, la transmission de consignes aux équipages.

Il y a aussi les procédures de remontée des alertes, de supervision des incidents, de production de statistiques en plus d'un dispositif d'amélioration progressive de l'information voyageurs, le tout "en temps réel".

Le DG de Dakar Dem Dikk a fait observer que la réception de la réception de ce centre de contrôle opérationnel survient dans un contexte marqué par la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, "une première historique pour le Sénégal et pour l'Afrique".

La société Dakar Dem Dikk compte jouer "un rôle majeur" dans l'organisation des JOJ Dakar 2026, qui se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre, ce qui représente à ses yeux "une responsabilité importante".

La réception de ce centre de contrôle opérationnel s'inscrit dans un vaste programme engagé par l'État pour moderniser durablement Dakar Dem Dikk, a relevé le secrétaire général du ministère des Transports terrestres et aériens, El Hadj Abdoulaye Guèye.

"Le renouvellement du parc avec l'acquisition de 370 autobus de dernière génération n'était qu'une première étape. L'ambition du gouvernement est d'aller plus loin en dotant l'entreprise d'outils numériques modernes capables de renforcer l'efficacité de son exploitation, d'améliorer la maîtrise des recettes et d'offrir un meilleur service aux citoyens", a indiqué M. Guèye, venu représenter le ministre, insiste-t-il.

Selon lui, le centre de contrôle opérationnel réceptionné, constitue ainsi l'un des piliers du programme de transformation numérique de Dakar Dem Dikk.

"Il accompagnera la mise en oeuvre progressive de la billettique intégrée et préparera l'entreprise à une exploitation toujours plus intelligente, plus connectée et plus performante", a-t-il ajouté, insistant sur la volonté des pouvoirs publics de faire de la modernisation des services publics, de la souveraineté numérique et de l'innovation "des priorités stratégiques pour notre pays".

Dans cette perspective, l'ambition de l'Etat "est de bâtir un véritable écosystème de mobilité intégrée, dans lequel Dakar Dem Dikk, le Train Express Régional, le Bus Rapid Transit, le réseau conventionnel ainsi que les futurs services de mobilité fonctionneront de manière coordonnée".

L'objectif poursuivi est de permettre aux usagers de disposer, à terme, d'une information voyageurs unifiée, d'un système de paiement intégré, de correspondances facilitées et d'un parcours de mobilité fluide, quels que soient les modes de transport utilisés.