Sénégal: Les jeunes invités à multiplier les expériences professionnelles pendant leur formation

6 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La directrice de Simplon Sénégal, structure sociale et solidaire spécialisée dans la formation aux métiers du numérique au profit des demandeurs d'emploi, des femmes, des jeunes et des publics vulnérables, a exhorté, lundi, les apprenants à diversifier leurs expériences professionnelles durant leur parcours afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail.

"Il est important d'intégrer dans le dispositif de formation et d'accompagnement des projets réels et de permettre aux jeunes de pouvoir se familiariser avec le monde professionnel grâce aux stages, aux alternances afin qu'ils soient en situation de produire, de développer leur créativité et surtout de construire un portfolio avant la fin de la formation", a déclaré Ndèye Bitèye.

Elle participait à un panel axé sur l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes, organisé lors du pré-forum dédié à ces derniers en prélude au Forum africain de l'économie sociale et solidaire prévu les 7, 8 et 9 juillet.

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"Les entreprises disent qu'elles n'arrivent pas à trouver de profils adaptés. Les jeunes disent qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi. En réalité c'est vrai, les deux ont raison ! C'est à ce moment-là qu'il est important de faire le pont entre la formation et le monde du marché de l'emploi", a indiqué Mme Bitèye.

Selon elle, le marché du travail devient de plus en plus "exigeant" et qu'il faudra "s'adapter" aux "nouvelles donnes".

"Demain, ce sera encore plus compliqué avec l'intelligence artificielle qui transforme carrément notre environnement, notre manière de faire et nos métiers", a souligné Ndèye Bitèye pour qui, "le plus important" sera de voir comment les jeunes seront en "capacité d'apprendre" de "manière autonome" et de "s'adapter".

"A ce stade, la compétence la plus importante reste la capacité à continuer d'apprendre. Le diplôme ouvre une porte, mais l'expérience en ouvre beaucoup d'autres", a-t-elle fait savoir.

Ndèye Bitèye a également mis en avant la "responsabilité collective", des établissements d'enseignement professionnel et des autorités, à faire en sorte que chaque jeune puisse "prouver ce qu'il sait faire" à la sortie d'un programme d'accompagnement ou d'une formation.

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