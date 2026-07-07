Congo-Kinshasa: Tanganyika - L'ONG Vipatu distribue des vivres à 6000 déplacés à Moba

L'ONG Vipatu poursuit son opération de distribution de cash à plus de 6.000 déplacés installés sur les sites de Kapango, Kirungu, Mulonde et autres, dans le territoire de Moba (Tanganyika). Cette initiative est financée par le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

Selon Spalax Kitenge, chef de bureau de Vipatu, le cash distribué permet aux déplacés d'acheter directement leur ration alimentaire. L'ONG appelle les bénéficiaires à en faire bon usage afin d'améliorer leurs conditions de vie.

La distribution a débuté le 20 juin avec la remise des cartes de ration et le paiement en cash effectué progressivement sur les différents sites.

À Kapango, sur 6.787 ménages prévus, plus de 6.400 ont déjà reçu leur aide. La dernière phase est prévue pour août, couvrant les rations de juin et juillet.

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Vipatu souligne plusieurs obstacles :

Incompréhension des bénéficiaires vis-à-vis de la sensibilisation.

Contraintes logistiques liées au déplacement et à la gestion des paiements.

L'ONG espère que cette aide contribuera à : améliorer les conditions de vie des déplacés, renforcer la résilience alimentaire dans les sites concernés, réduire la vulnérabilité des populations affectées par les conflits.