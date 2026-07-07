Congo-Kinshasa: Au moins 60 femmes déplacées de guerre bénéficient de kits de dignité à Mukongola

Plus de 60 femmes déplacées de guerre ont bénéficié de kits de dignité dans le village de Mukongola, près de Bunyakiri, dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu). Cette initiative a été menée par le Club des Filles Reporters, dans le cadre de ses actions en faveur de la santé sexuelle et reproductive et de la dignité des femmes et des filles touchées par le conflit.

Les kits comprenaient : Savon de toilette et de lessive, Brosses à dents et sous-vêtements, Seaux et serviettes hygiéniques réutilisables.

Cinq femmes ayant récemment accouché ont également reçu couvertures pour bébé, bassines et savon de lessive, serviettes hygiéniques, bâches pour renforcer leurs abris de fortune, une ration alimentaire complémentaire.

Très émues, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers le Club des Filles Reporters, affirmant n'avoir reçu aucune assistance depuis leur déplacement. Cette aide représente pour elles un véritable soulagement dans un contexte de grande précarité.

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Contexte humanitaire

Cette action est l'une des rares initiatives de soutien aux déplacés du site de Mukongola. Les besoins humanitaires restent immenses dans le territoire de Kalehe, en raison de la persistance des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du M23.

Le coordinateur du Club, Simon Mihona, souligne que la gravité de la situation nécessite une mobilisation de tous les acteurs pour apporter une réponse adaptée aux populations affectées.