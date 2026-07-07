Afrique: Boxe - La RDC domine le championnat d'Afrique de la Zone 3 avec 15 médailles, dont 11 en or

Les Léopards boxe de la République démocratique du Congo ont une nouvelle fois démontré leur suprématie sur la scène continentale en terminant à la première place du Championnat d'Afrique de boxe Zone 3, clôturé ce dimanche 5 juillet au Palais des Sports de Libreville, au Gabon.

Avec une moisson exceptionnelle de 15 médailles, dont 11 en or, 2 en argent et 2 en bronze, les boxeurs congolais ont largement dominé la compétition, devançant le Gabon, pays organisateur, ainsi que le Cameroun et le Congo-Brazzaville.

Cette performance confirme la place de leader qu'occupe actuellement la RDC dans la sous-région en matière de boxe, grâce à une génération de pugilistes talentueux, déterminés et bien préparés.

Les médailles d'or ont été remportées par Merveille Mbalayi dans la catégorie de -66kg , Jorbelle Malewu , Ruth Yanfu, Bénédicte Diyoka dans la catégorie de -50kg, Deborah Bisambu dans la catégorie de -54kg, Ilunga Kabange dans la catégorie de -54kg, Joseph Disasi dans la catégorie de -71kg, Mabela Bofenda dans la catégorie de -51kg, Ilunga Musuasua, William Mbangi dans la catégorie de -92kg et Dieu Donné Mukuasa dans la catégorie de -86kg.

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Ces athlètes ont marqué la compétition par leur maîtrise technique et leur combativité sur le ring.

De leur côté, Monique Bampala dans la catégorie de -66kg et Modestine Zalia se sont distinguées en décrochant chacune une médaille d'argent, contribuant à renforcer le bilan global de la délégation congolaise.

Les médailles de bronze sont revenues à Manisca Bayiso et Othniel Muanda dans la catégorie de -75kg, qui ont également porté haut les couleurs nationales tout au long du tournoi.

Au terme de cette compétition régionale, les Léopards boxe rentre de Libreville avec les honneurs et la satisfaction d'avoir confirmé leur domination face aux meilleures sélections de la Zone 3.

La RDC continue ainsi d'affirmer son statut de nation majeure de la boxe africaine, portée par des athlètes dont les performances font la fierté de tout un peuple.