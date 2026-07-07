Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Le prix du carburant grimpe à 6.000 francs congolais

Depuis près d'une semaine, les habitants de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) subissent une hausse brutale du prix du carburant. Le litre d'essence et de gasoil se vend désormais à 6.000 francs congolais, contre 4.000 à 4.500 francs congolais il y a quelques jours.

Selon Kalengayi Wazembele, président de l'Association des importateurs des produits pétroliers du Kasaï, deux facteurs expliquent cette flambée :

« Première cause, c'est la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran. La deuxième cause, c'est l'interdiction de trafic maritime. Le stock qui était sur le marché est en train de diminuer ».

Il ajoute aussi le blocage du transport depuis l'Angola accentue la pénurie et la flambée des prix.

Cette situation entraine la hausse immédiate des tarifs. Un trajet vers l'aéroport est passé de 2.000 à 3.500 francs congolais. Les budgets familiaux sont déséquilibrés par l'augmentation des coûts de transport.

Samy Kabalu, conducteur de moto témoigne : « Les clients refusent les prix. Je ne parviens pas à réunir l'argent pour le versement ».

Francklin Ipolo, client accuse aussi le coup : « Je devrais aller à l'aéroport, j'ai l'habitude de payer 2.000 FC. J'étais obligé de payer 3.500 FC ».