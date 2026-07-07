Sénégal: Alioune Dione appelle à 'placer l'humain avant le profit' pour construire une économie 'plus inclusive' et 'plus résiliente'

Dakar — Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a appelé, lundi à Dakar, à privilégier l'humain avant le profit pour construire une économie à la fois inclusive, durable et résiliente.

"Il ne fait pas de doute qu'une économie peut être inclusive, durable et résiliente que quand elle place l'humain avant le profit", a-t-il déclaré au cours d'un pré-forum des femmes et des jeunes, organisé en perspective du Forum africain sur l'économie sociale et solidaire prévu du 7 au 9 juillet à Dakar.

Quelque 2 500 participants provenant de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs, sont attendus à cette rencontre continentale de trois jours.

Dans son intervention, le ministre a déclaré en direction des jeunes et des femmes que "c'est ce type d'économie qui place l'humain au coeur de l'économie sociale et solidaire que nos autorités veulent construire pour les femmes (...)". "Produire local et solidaire, consommer responsable, se protéger socialement de manière collective. C'est cela, l'économie sociale et solidaire que nous construisons avec vous", a-t-il ajouté.

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Il a expliqué que c'est la raison de l'engagement du processus de promotion de l'économie sociale et solidaire entamé par l'Etat du Sénégal, qui se construit en quatre étapes essentielles.

Il s'agit, selon lui, de structurer en appuyant la création de coopératives productives solidaires portées par des femmes et renforcer leur structuration en organisation faitière forte.

Le ministre a également mis en avant la formation avec le développement de modules en technique de production, en éducation financière et en entrepreneuriat, adaptés aux capacités des femmes et aux exigences du moment.

Evoquant la question du financement, Alioune Dione a appelé au renforcement des lignes de crédit préférentiel, des fonds de mutualisation et des mécanismes de garantie pour lever le frein d'accès au capital dans le cadre du Pacte pour l'inclusion financière universelle.

Il a notamment plaidé pour la valorisation des jeunes et des femmes, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, insistant sur la nécessité de mettre l'humain au coeur du processus.

Il s'agit, a-t-il précisé, "de valoriser le potentiel des bénéficiaires, en portant leurs voix dans les politiques publiques et les forums internationaux".

"C'est ce que nous faisons aujourd'hui car, mes chères soeurs vous n'êtes pas des bénéficiaires. Vous êtes des actrices, des décideurs, des transformatrices sociales. Et l'Afrique que nous voulons se construit avec vous et jamais sans vous", a encore déclaré le ministre.

Inès Nefer Ingani, ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Economie informelle de la République du Congo a également soutenu que "l'économie sociale et solidaire s'impose aujourd'hui comme levier de cette transformation car, plaçant l'être humain au coeur du développement".

L'économie sociale et solidaire "valorise les coopératives, les mutuelles, les associations, les entreprises sociales et toutes les formes d'organisations fondées sur la solidarité, la participation citoyenne et le partage équitable des richesses", a-t-elle souligné.

L'économie sociale et solidaire constitue pour les femmes africaines une véritable opportunité d'accéder à des revenus décents, de mutualiser leurs ressources, renforcer leurs compétences et développer des activités économiques durables, a-t-elle notamment fait savoir.