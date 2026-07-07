Sénégal: Vers l'aménagement d'une place publique à Thiès pour renforcer les liens avec la ville russe de Sébastopol

Thiès — Le maire de Thiès et l'ambassadeur de Russie au Sénégal ont validé un projet d'aménagement d'une place publique pour renforcer les liens de coopération entre la ville russe de Sébastopol et la capitale du rail, a appris l'APS lundi auprès de l'institution municipale.

Il s'agit d'un jardin public situé de part et d'autre de l'Avenue Caen, non loin du Stade Maniang Soumaré, a précisé à l'APS, Ousseynou Masserigne, responsable de la cellule de communication de la ville de Thiès.

Le projet sur lequel les deux villes travaillent depuis des mois, à la suite du voyage en Russie d'une délégation de la ville de Thiès, comportera des éléments symbolisant l'histoire et la culture des deux villes.

Conçu par des architectes russes, qui ont séjourné dans la capitale du rail pour voir l'emplacement du site, le projet représentera, entre autres, un train et un rônier, en référence, respectivement à l'histoire ferroviaire et à la culture des Sérères, premiers habitants de Thiès, a noté M. Guèye.

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L'infrastructure portera aussi la marque de Sébastopol, ville historique de la résistance russe.

"Depuis trois ans, nous travaillons au renforcement des liens entre la ville de Sébastopol et la ville de Thiès", a dit Babacar Diop, en recevant récemment le diplomate à l'hôtel de ville, selon une vidéo publiée sur le journal en ligne local Thiès24.

La visite de l'ambassadeur russe a été l'occasion de faire le tour de cette coopération décentralisée qui a permis, par ailleurs, à sept étudiants de bénéficier d'une bourse, pour poursuivre leur cursus, en ce moment, à l'Université d'Etat de Sébastopol.

Dans la même dynamique, l'Université Iba Der Thiam de Thiès et l'Université d'Etat de Sébastopol noueront un partenariat. Il en sera de même entre un collège de cette ville russe et le lycée Amary Ndack Seck de Thiès, a annoncé l'édile.

"L'aspect le plus important de cette coopération entre la ville de Thiès et la ville de Sébastopol, c'est ce projet de construction d'une place publique, ici à Thiès, qui va symboliser la coopération entre Sébastopol et Thiès", a-t-il relevé.

"Des architectes sénégalais et russes travaillent depuis deux ans sur le projet qui devra refléter le patrimoine historique et culturel de Sébastopol et retracer l'histoire de la ville de Thiès avec son chemin de fer, ses figures de résistance", a noté Babacar Diop.

"Nous avons fini de stabiliser les grandes lignes de ce projet", a-t-il dit.

Selon le responsable de la communication de la ville, le maire a tenu à ce que la main d'oeuvre locale soit mise à contribution dans la réalisation de la future infrastructure.

L'ambassadeur a remercié Babacar Diop pour ses "efforts" visant à "développer les relations entre la ville Thiès et la Fédération de Russie, en particulier la ville de Sébastopol, une fierté nationale, avec une grande histoire de résistance et de développement".

"Notre coopération prend finalement des formes concrètes", s'est-il réjoui, non sans féliciter surtout l'équipe municipale pour sa contribution à la réalisation de ce projet, dont il dit espérer qu'il "verra bientôt le jour".