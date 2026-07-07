Sénégal: La DGAT se dote d'un plan de transformation moderne de l'administration territoriale d'ici à 2029

Dakar — La Direction générale de l'administration territoriale (DGAT) s'est dotée d'un Plan stratégique de développement (PSD) destiné à accompagner la transformation de l'administration territoriale sur la période 2025-2029 pour mieux répondre aux exigences actuelles du service public, a-t-on appris lundi de source officielle.

"L'objectif principal du PSD est de bâtir une administration territoriale moderne, performante, accessible et de proximité, capable de mieux répondre aux attentes des citoyens et d'accompagner le développement des territoires", a dit le directeur général de l'administration territoriale, William Manel dans un entretien avec l'APS.

L'ambition du PSD, a-t-il poursuivi, est de donner à "l'administration territoriale les moyens d'être plus efficace, plus proche des populations et mieux préparée aux exigences actuelles du service public".

M. Manel a précisé que le Plan stratégique de développement s'articule autour de quatre grandes priorités : "la modernisation des infrastructures et des outils, le renforcement des capacités humaines, matérielles, institutionnelles et financières, l'amélioration de l'accueil et l'accès aux services publics, ainsi que la digitalisation territoriale et la dématérialisation des procédures".

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Le directeur général de l'administration territoriale a également indiqué que le ce document stratégique marque "une évolution importante" passant d'une "administration territoriale perçue à travers ses missions classiques de représentation, de coordination et de contrôle à une administration davantage orientée vers la performance, le service au citoyen et au développement territorial".

Il a rapporté que des enquêtes menées auprès des usagers ont révélé que les citoyens attendent "une administration plus rapide, plus lisible, plus accessible et plus transparente".

"Le Plan stratégique de développement, répond à cette attente en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accueil, la simplification des procédures, la réduction progressive des délais, le renforcement des moyens des services territoriaux et la digitalisation", assure-t-il.

Le budget total estimé pour le financement du Plan stratégique de développement (PSD) 2025-2029 de la DGAT s'élève à plus de 96 milliards de francs CFA sur cinq ans, a précisé William Manel.