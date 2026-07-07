Cote d'Ivoire: Remise de diplôme - Le Groupe Clairefontaine célèbre ses apprenants

Ils sont 164 apprenants issus du Groupe Clairefontaine International à avoir reçu leur diplôme de fin de cycle, le samedi 4 juillet 2026 à Cocody.

Il s'agit de 35 élèves des écoles primaires du Vallon et de Bouaké qui ont réalisé un taux d'admis de 100 % au concours d'entrée en 6e, de 45 élèves du collège de Yopougon qui ont obtenu un taux de réussite de 97,88 % sur 46 élèves au BEPC ivoirien. Ensuite, de 37 élèves du collège et lycée du Vallon qui ont eu 37 élèves admis au BEPC français avec un taux de 88 % sur 42 candidats.

Puis, 80 % pour 37 admis sur 47 au baccalauréat technique français (G1) et 62 % d'admis en enseignement général, soit 13 admis sur 23. Quant aux étudiants inscrits à l'université de Yopougon, ils ont réalisé une performance de 100 % à la licence avec un effectif de 20 inscrits, quand celui du Vallon a fait le même taux de réussite pour le même cycle avec 14 étudiants.

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Selon Dr Chantak Fanny, présidente fondatrice du groupe, depuis qu'elle a intégré l'aventure Claire Fontaine en 2012, une seule conviction guide chacune de ses décisions : c'est qu'aucun enfant n'est condamné à l'échec. Cela, juste parce que ses parents n'ont pas les moyens de le scolariser ou parce qu'il n'a pas pris le temps de comprendre pourquoi il a décidé de baisser les bras.

Pour elle, chaque enfant possède un talent. « Notre mission est de le découvrir, de l'accompagner et de lui permettre d'exprimer le meilleur de lui-même », a-t-elle dit. Débuté avec une école primaire de 162 élèves, elle a affirmé que le groupe comprend aujourd'hui près de 1 500 enfants et jeunes adultes inscrits en son sein.

« Nous sommes fiers du chemin parcouru, nous sommes encore plus enthousiastes devant celui qui nous reste à parcourir », a-t-elle déclaré en annonçant que l'année prochaine, l'établissement célébrera ses 25 années d'existence.

Pour Damtien Larbli Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la Cedeao, patronne de la cérémonie, une graduation n'est pas seulement une remise de diplôme, mais la célébration de l'effort, du capital humain, « la célébration de cette jeunesse africaine qui porte en elle la promesse d'un futur radieux pour notre continent ».

C'est pourquoi elle a félicité les diplômés et salué la vision de Dr Chantak Fanny. Quant au parrain, Lamine Koné, directeur général de Maintenance Climatisation Technique, il a exhorté les apprenants à cultiver l'excellence qui, selon lui, n'est pas la perfection, mais le refus de l'à-peu-près.

Une discipline qui ne s'apprend pas seulement dans les livres, mais dans le regard exigeant d'un professeur, dans la fierté silencieuse d'un parent et bientôt dans les responsabilités que la vie professionnelle va leur confier.