Cote d'Ivoire: Affaire de chiens torturés et tués - Le Cacci porte plainte contre les auteurs

Une situation marquée par la mort présumée de plusieurs chiens a été signalée, poussant le Comité des amis canins de Côte d'Ivoire (Cacci) à monter au créneau, le dimanche 5 juillet 2026. Une affaire qui a suscité une vive indignation en Côte d'Ivoire.

Au cours d'une réunion d'urgence tenue à Cocody-Angré, le président du Cacci, Souleymane Titi Touré, a annoncé qu'une plainte avait été déposée à la gendarmerie de Cocody contre les présumés auteurs de ces actes de maltraitance envers des chiens.

Il a rappelé que cette rencontre avait pour objectif d'échanger sur les événements récents, de recueillir les préoccupations des acteurs, de définir une position commune et d'envisager des actions concertées en faveur de la protection animale et de la lutte contre toute forme de maltraitance.

Cette intervention fait suite à des informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état de présumés actes de maltraitance ayant causé des souffrances ainsi que la mort de plusieurs chiens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la gravité des faits, Souleymane Titi Touré a exprimé son indignation face à cette situation dramatique : « Le constat est amer. Chaque jour, des chiens sont abattus, abandonnés, affamés, tués, voire empoisonnés, parfois sous le regard indifférent de la société. »

Il a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des animaux et du bien-être de ceux-ci.

Au terme de cette réunion de concertation, M. Touré a invité l'ensemble des professionnels du secteur canin à se mobiliser pour cette cause en faveur d'un meilleur traitement des animaux, notamment les éleveurs, les éducateurs, les représentants d'associations de protection des animaux ainsi que tous les passionnés et amoureux des chiens.