Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Dominique Ouattara plaide pour une générosité au service des générations futures à Marseille

La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réaffirmé son engagement en faveur du leadership féminin et de la solidarité internationale à l'occasion de la deuxième édition du Global Leadership by Women Summit, qu'elle a parrainée ce lundi 6 juillet 2026 à Marseille, en France.

Placée sous le signe de la promotion du leadership des femmes et de leur contribution à un monde plus solidaire, cette rencontre internationale a réuni des personnalités issues de divers horizons autour des grands défis du développement humain, de l'inclusion et de la transmission des valeurs aux générations futures.

Invitée à partager son parcours, Dominique Ouattara est intervenue sur le thème « La générosité et la vision au bénéfice des futures générations », un sujet qui, selon elle, reflète l'engagement qui guide son action depuis plusieurs décennies.

Au cours de son allocution, la Première Dame a souligné que la réussite personnelle ou professionnelle ne trouve sa véritable valeur que lorsqu'elle profite au plus grand nombre. Pour elle, le leadership doit avant tout être un levier de transformation sociale, fondé sur le partage, la solidarité et l'engagement au service des plus vulnérables.

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« La réussite ne prend tout son sens que lorsqu'elle est mise au service des autres », a-t-elle affirmé devant un parterre de responsables institutionnels, de dirigeantes d'entreprises, d'actrices de la société civile et de jeunes leaders venus de plusieurs pays.

Dominique Ouattara a rappelé que cette conviction l'a conduite à créer, en 1998, la Fondation Children Of Africa, une organisation qui oeuvre depuis près de trois décennies pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité. À travers ses nombreuses actions dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance et de l'autonomisation des femmes, la fondation s'est imposée comme un acteur majeur de la solidarité en Afrique.

La Première Dame a également insisté sur la nécessité de conjuguer vision stratégique et générosité afin de construire des sociétés plus justes, plus inclusives et plus résilientes. Selon elle, les femmes ont un rôle déterminant à jouer dans la promotion de ces valeurs et dans l'émergence d'un leadership capable d'inspirer les générations futures.

À l'issue de son intervention, Dominique Ouattara a exprimé sa gratitude aux organisateurs du Global Leadership by Women Summit 2026 pour leur invitation, saluant la qualité des échanges et la richesse des réflexions menées au cours de cette rencontre internationale.

Convaincue que les défis du monde actuel appellent davantage de solidarité et de coopération, elle a réaffirmé sa foi dans un leadership fondé sur l'altruisme et la responsabilité. « Lorsque la générosité est portée par une vision forte, elle peut transformer durablement des vies et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures », a-t-elle conclu, invitant les femmes du monde entier à poursuivre leur engagement au service du développement humain et du bien commun.