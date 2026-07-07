Cote d'Ivoire: Rhdp - Le bureau de l'Union des fonctionnaires s'installe dans le Moronou

L'Union nationale des fonctionnaires pour le rassemblement des houphouëtistes (Unaforh) poursuit son maillage territorial. Le samedi 4 juillet, à M'Batto, la coordination régionale du Moronou a officiellement installé son bureau au cours d'une cérémonie qui a rassemblé de nombreux fonctionnaires et agents de l'État dans une atmosphère conviviale et empreinte de fraternité.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli Théophile, coordonnateur principal du Rhdp dans le Moronou et président de la cérémonie. À ses côtés figurait Kouamé Koua Jacob, coordonnateur principal adjoint du Rhdp dans la région, secrétaire départemental du parti à M'Batto et parrain de l'investiture.

Prenant la parole, Ahoua N'Doli Théophile a salué la mise en place de cette nouvelle équipe dirigeante avant de l'inviter à s'investir pleinement sur le terrain. « Votre mission est de sensibiliser, convaincre et mobiliser davantage de fonctionnaires afin de renforcer durablement les bases du Rhdp dans le Moronou », a-t-il déclaré. Il a insisté sur la nécessité d'une présence de proximité auprès des agents de l'État pour consolider l'ancrage du parti dans la région.

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De son côté, la présidente de l'Unaforh, Adjara Sangaré, a félicité les responsables investis pour la confiance dont ils bénéficient. Elle leur a présenté les priorités assignées à leur mandat, notamment la mobilisation des fonctionnaires, l'organisation dans l'ensemble des localités du Moronou et le renforcement de son influence au niveau régional et national. « Responsabilité, discipline, engagement et esprit de rassemblement doivent guider chacune de vos actions », a-t-elle recommandé aux membres du bureau.

Pour elle, l'organisation entend maintenir une proximité avec les fonctionnaires et agents de l'État acquis aux idéaux du parti présidentiel, tout en consolidant les valeurs de solidarité, de cohésion et de fidélité qui fondent son action.