Cote d'Ivoire: 36e édition Festival Climbié Beach - Assinie, capitale du tourisme du 7 au 16 août 2026

La 36e édition du Festival Climbié Beach d'Assinie (Fecba) se tiendra du 7 au 16 août 2026 dans la station balnéaire d'Assinie-Mafia. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue le samedi 5 juillet 2026 à Assinie.

Placée sous le thème « Ma culture Essouman, mon histoire, mon héritage », cette édition mettra à l'honneur la famille Adahonlin. Les organisateurs entendent ainsi renforcer la transmission des valeurs culturelles aux jeunes générations tout en valorisant l'identité du royaume Essouman.

Ce festival offrira dix jours de festivités destinés à célébrer la richesse du patrimoine culturel essouman et à promouvoir le potentiel touristique d'Assinie.

Le prince Ignace Niamké Mossou, commissaire général, souligne que le festival est devenu un rendez-vous incontournable dans l'histoire du royaume Essouman et de la Côte d'Ivoire : « Si le concept est aujourd'hui copié, c'est parce qu'un travail important a été accompli », a-t-il déclaré avec fierté avant de présenter l'ambition des organisateurs, qui est de faire d'Assinie la capitale du tourisme en Côte d'Ivoire.

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Le prince a également mis en avant les retombées économiques et sociales du festival. Il a indiqué que plusieurs personnalités publiques ont choisi Assinie comme lieu de résidence, tandis que les complexes hôteliers et les résidences se sont multipliés au fil des années. Sur le plan social, le Fecba a notamment contribué à la construction d'une infirmerie dans le village de Man-Man et effectué un don au lycée d'Assinie.

Au-delà des activités traditionnelles, cette 36e édition sera marquée par plusieurs innovations. Les festivaliers pourront notamment découvrir « Assinie au clair de lune », un concours de génie en herbe en langue essouman, ainsi qu'une démonstration de la danse traditionnelle Edougbo.

Plus de 30 000 festivaliers sont attendus au cours des dix jours de célébration.

Le sous-préfet d'Assinie, Jean-Ferdinand Doffou, a salué la longévité du festival, signe de l'attachement des filles et fils d'Assinie à leur culture ainsi que de leur volonté de transmettre un héritage vivant aux générations futures. Il a estimé que le thème retenu pour cette édition interpelle l'ensemble de la population, rappelant que la culture constitue l'identité d'un peuple et demeure un pilier essentiel de son développement.