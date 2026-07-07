Cote d'Ivoire: Art et Technologie - Trois talents valorisés à Pullman Plateau

L'hôtel Pullman Abidjan a accueilli, le 5 juillet 2026, l'ouverture d'une exposition d'arts plastiques organisée en collaboration avec la structure de communication Josiane Pro. L'événement réunit trois artistes contemporains : Konan Rodrigue, Fanich et David Lougah, petit-fils de Lougah François.

Placée sous le thème « Art et technologie », l'exposition se tient du 5 juillet au 5 août 2026 et met également à l'honneur les oeuvres des étudiants de l'Insaac. La cérémonie d'ouverture a rassemblé des cadres, des acteurs du monde artistique, des membres de la société civile ainsi que Faggiani Danilo, délégué de la Chambre de commerce italienne en Côte d'Ivoire.

Cette initiative est portée par Josiane Pro, dirigée par Josiane Asamoa, qui accompagne depuis plusieurs années les étudiants en arts plastiques de l'Insaac afin de leur offrir des espaces professionnels d'exposition.

Des oeuvres entre art et nouvelles technologies

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L'un des artistes présente une série intitulée « Le carré comme prétexte de création plastique ». Son oeuvre Seconde Voie met en scène trois personnages exprimant diverses émotions. À travers des carrés évoquant des pixels, il illustre la déconstruction puis la reconstruction de l'être humain.

Selon lui, la technologie a toujours existé et l'art l'a constamment accompagnée en la questionnant et en l'imaginant. Une autre oeuvre présente une silhouette en déconstruction au premier plan, tandis que d'autres personnages se reconstruisent à l'arrière-plan.

Le carré, forme géométrique stable, symbolise la perfection, la résilience et la capacité à transformer les blessures en force créatrice. Une autre série retrace l'évolution technologique : les personnages en noir et blanc représentent le passé, tandis que ceux en couleur incarnent le présent marqué par les drones et l'intelligence artificielle.

Les organisateurs ont ensuite salué le travail des étudiants et l'engagement de l'Insaac dans la promotion des jeunes artistes.

La diversité des pratiques artistiques

Fanich, étudiant en art mural à l'École des Beaux-Arts d'Abidjan, expose aux côtés de Konan Rodrigue et de David Lougah des oeuvres réalisées à partir de techniques mixtes. Les artistes expliquent que l'art contemporain fait appel à une grande diversité de matériaux tels que le verre, la pierre ou le sable.

Aujourd'hui, les frontières entre les disciplines s'estompent : une sculpture peut intégrer des éléments picturaux, et une peinture emprunter certaines caractéristiques de la sculpture. Ils soulignent également que l'inspiration est propre à chaque créateur et peut naître des émotions, du vécu ou de diverses expériences. Les dimensions des oeuvres varient selon le projet et le message à transmettre.

Selon eux, leurs créations ont une portée universelle. L'art dépasse les frontières culturelles et évolue au rythme des sociétés. Ils estiment que l'art et la technologie ont toujours coexisté, depuis les premières civilisations jusqu'à l'ère de l'intelligence artificielle.

Considérée comme un outil de création, l'intelligence artificielle s'inscrit aujourd'hui dans cette évolution. À travers leurs oeuvres, les artistes souhaitent avant tout transmettre des émotions et laisser au public une totale liberté d'interprétation.

Faggiani Danilo encourage les échanges culturels

Faggiani Danilo, délégué de la Chambre de commerce italienne en Côte d'Ivoire, a rappelé que son institution favorise les échanges commerciaux, économiques et culturels entre l'Italie et la Côte d'Ivoire.

Présente depuis environ deux ans et demi, la Chambre de commerce italienne travaille également avec Le Cercle des Italiens, une association créée pour promouvoir la culture italienne en Côte d'Ivoire ainsi que la culture ivoirienne en Italie.

De nouvelles initiatives sont prévues afin de renforcer les échanges entre les artistes des deux pays et de soutenir la création. Originaire de Carrara, célèbre pour son marbre, il a souligné l'importance de la sculpture tout en insistant sur la valorisation de toutes les formes d'expression artistique.

Il a également évoqué un projet d'école de théâtre destinée aux jeunes afin d'encourager leur créativité. Selon lui, le thème « Art et technologie » est particulièrement pertinent à l'heure de l'intelligence artificielle, les jeunes ayant un rôle majeur à jouer dans la compréhension et l'humanisation de ces technologies.

Pour conclure, il a rappelé que l'art aide les sociétés à comprendre leur époque et à imaginer l'avenir, tout en affirmant sa volonté de promouvoir les artistes ivoiriens en Italie et de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays.