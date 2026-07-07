Sénégal: Malick Ndiaye à Yaoundé pour une session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Dakar — Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, est arrivé, à Yaoundé, au Cameroun, où il prendra part à la 51e Session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) prévue du 7 au 12 juillet 2026, a appris l'APS de source officielle.

"Malick Ndiaye prendra part aux travaux aux côtés des présidents d'assemblées parlementaires, des parlementaires ainsi que des représentants des différentes sections membres de l'APF", précise l'institution parlementaire sur sa page officielle.

Selon la même source, M. Ndiaye participe à cette session en sa qualité de président de la Section sénégalaise de l'APF.

"Cette 51e Session sera consacrée à l'examen de questions majeures relatives au renforcement de la démocratie, de la coopération parlementaire, de la paix, de la bonne gouvernance ainsi qu'au développement durable dans l'espace francophone", note l'Assemblée nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle renseigne que l'élection de M. Ndiaye au poste de Premier vice-président de l'assemblée parlementaire de la Francophonie sera entérinée lors de cette assemblée générale de l'organisation.

"Cette officialisation constitue une nouvelle marque de confiance envers le Sénégal et vient conforter le rôle croissant de sa diplomatie parlementaire au sein de la Francophonie", ajoute le texte.