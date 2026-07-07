Sénégal: Une table ronde sur le Plan stratégique de développement de l'Administration territoriale s'ouvre jeudi à Dakar

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, présidera, jeudi, à l'hôtel Terrou-Bi de Dakar, une table ronde de mobilisation des partenaires techniques autour du Plan stratégique de développement (PSD) 2025-2029 de l'administration territoriale, a-t-on appris, lundi, de source officielle.

"Cette table ronde qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur vise d'abord à partager avec les partenaires la vision portée par le PSD et les priorités de transformation moderne de l'administration", a dit à l'APS, William Manel, directeur général de l'administration territoriale.

Cette rencontre doit permettre de créer une "compréhension commune des enjeux, d'identifier les domaines dans lesquels les partenaires peuvent apporter une valeur ajoutée et de construire des partenariats cohérents, utiles et durables".

Le directeur général de l'administration territoriale a précisé qu'il ne s'agit pas seulement de "mobiliser des ressources financières, mais de mobiliser de l'expertise, de l'accompagnement technique, de l'innovation des outils de suivi évaluation, des appuis en matière de digitalisation, de formation, d'équipement fonctionnel et d'amélioration de la qualité du service public".

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"L'Etat, a-t-il clarifié, reste le premier responsable de la modernisation de l'administration territoriale".

L'administrateur civil a invité les populations à s'approprier la modernisation de l'administration. "Elle ne concerne pas uniquement les agents de l'Etat, elle concerne aussi les citoyens, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, le secteur privé et tous les acteurs du développement", a-t-il précisé.

Il a ajouté que l'administration territoriale reste le visage quotidien de l'Etat dans les territoires. "La renforcer, c'est rapprocher l'Etat des citoyens, améliorer la qualité du service public et accompagner plus efficacement le développement du Sénégal à partir de ses territoires", a-t-il fait valoir.