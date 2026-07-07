Madagascar: Toliara - Une centaine d'absents au BEPC

Cent quatre candidats aux examens du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ont manqué l'appel hier matin dans l'ensemble de la circonscription scolaire de Toliara I. Le taux d'absence, par rapport au nombre total de candidats, qui est de trois mille sept cent trois, est ainsi de 2,8 % pour cette année. Mais c'est un chiffre qui n'est pas élevé par rapport à l'année dernière, où il était de 4,50 %, d'après les explications.

« Il y a plusieurs motifs qui pourraient expliquer ces absences. Le ou les candidats décident, au dernier moment, de ne pas se présenter aux épreuves, tout simplement. La deuxième raison est que la plupart des candidats sont des candidats libres et non des candidats scolarisés, et ont leurs justificatifs personnels par rapport au fait de ne pas venir », explique Whega Danitsaike, chef de la circonscription scolaire de Toliara I.

Plusieurs candidats choisissent également de passer les épreuves dans d'autres circonscriptions scolaires, en ayant espéré que les conditions d'admission aux épreuves seraient plus souples.

Dans les sept centres d'examen que compte la circonscription scolaire de Toliara I, deux candidats autistes et trois malentendants ont fait partie de la liste des candidats.

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La lutte contre la corruption et les fraudes a été renforcée pour cette année, selon les explications. « Les sujets des Sciences de la vie et de la Terre et de la matière Anglais ont été changés au dernier moment, suite à une fuite signalée à Vangaindrano, dans la région Atsimo-Atsinanana », ajoute la source.

La benjamine des candidats de Toliara a onze ans et le plus âgé a cinquante-trois ans. Ce dernier passe ses épreuves au lycée Laurent Botokeky.