Angola: Le Budget de l'État pour 2027 privilégiera les secteurs social et productif

Luanda — Le Budget de l'État pour 2027 accordera la priorité aux secteurs social et productif, entre autres, afin de répondre aux besoins des citoyens et de favoriser le développement national ; c'est ce qu'a annoncé lundi à Luanda Edilazio Caleia, directeur national du budget au ministère des Finances (MINFIN).

S'exprimant en marge d'un séminaire consacré aux orientations pour l'élaboration du budget de l'État 2027, le responsable a souligné que ces domaines -- avec une attention particulière portée à l'éducation -- constitueraient des priorités pour le prochain exercice budgétaire.

Il a précisé que les projets publics en phase d'achèvement seraient placés au premier rang des priorités lors du processus d'élaboration du prochain budget.

Il a également indiqué qu'une stratégie était en cours d'élaboration pour régler les engagements financiers en souffrance, l'objectif étant d'éviter d'inclure dans le budget 2027 des projets dont la réalisation physique est déjà achevée.

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Par ailleurs, le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, a déclaré que le MINFIN saluait les efforts déployés par les équipes techniques pour concilier les besoins sectoriels avec les limites et les priorités établies.

Le responsable a réaffirmé que l'élaboration du budget de l'État joue un rôle fondamental dans le cycle budgétaire, s'avérant tout aussi cruciale que son exécution.

Concernant le séminaire, il a souligné qu'il marquait le début de l'élaboration de l'instrument de politique publique essentiel qui garantira la stabilité, la croissance et la souveraineté économique du pays.

Ottoniel dos Santos a insisté sur le fait que le séminaire visait à partager les connaissances, à harmoniser les points de vue et à coordonner les actions relatives au décret présidentiel contenant les orientations et les instructions.

Parmi les sujets abordés lors du séminaire figuraient les « Instructions techniques générales pour l'élaboration du budget de l'État 2027 », le « Programme d'investissement public 2027 » et la « Méthodologie d'intégration des lignes de financement de projets dans le budget de l'État ».

Des représentants du ministère des Finances et de la Planification, issus des différentes provinces du pays, ont assisté à l'événement.