Angola: La marine renforce la surveillance côtière dans la Région navale Nord

Soyo — Le commandement de la Région navale Nord de la Marine angolaise (MGA) a réaffirmé lundi, dans la ville de Soyo (province du Zaïre), le renforcement des opérations de patrouille et de surveillance côtière afin de dissuader et de combattre les violations récurrentes dans les eaux territoriales.

S'adressant à la presse lors de la présentation d'un rapport sur les activités menées au cours des 30 derniers jours, le commandant de la Région navale Nord de la MGA, le vice-amiral Orlando Matias dos Santos Ramos, a déclaré que ces opérations visent à lutter contre les infractions constatées le long du littoral et dans les chenaux du fleuve Zaïre.

Le responsable a expliqué que la mission de patrouille et de surveillance couvre un linéaire de 180 milles marins, s'étendant de la lagune de Massabi, dans la province de Cabinda, jusqu'à l'embouchure du fleuve Loge, dans la municipalité de Nzeto (province du Zaïre), incluant également la zone économique exclusive.

Parmi les violations les plus fréquentes, il a souligné la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l'incursion de pêcheurs artisanaux dans les zones de sécurité des plateformes pétrolières et la contrebande de carburant vers la République démocratique du Congo (RDC) voisine.

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Selon l'officier de la MGA, pour garantir une plus grande efficacité de la mission, la région navale Nord a été dotée de moyens navals modernes dans le cadre du programme de modernisation, de redimensionnement et de rééquipement des Forces armées angolaises (FAA).

« L'Exécutif investit systématiquement dans la modernisation des moyens de la marine angolaise, permettant une réponse plus efficace aux incidents dans les eaux territoriales, que ce soit en milieu fluvial ou en mer », a-t-il souligné.

Le commandant a mis en exergue l'importance de la protection et de la surveillance continues des eaux territoriales nationales, celles-ci constituant une zone stratégique pour l'économie du pays : elles abritent une grande partie de la production pétrolière et servent de voie de passage pour une part significative du commerce international.

Dans un rapport opérationnel, le vice-amiral Orlando Matias dos Santos Ramos a indiqué que, depuis le mois de juin de cette année, les forces navales ont saisi quatre embarcations en fibre de verre utilisées pour la contrebande de carburant vers la RDC.

Au cours de la même période, 44 375 litres de carburant ont été saisis et neuf ressortissants ont été interpellés pour pêche illégale dans les zones réglementées des blocs pétroliers.

Les forces navales ont également saisi deux véhicules motorisés à trois roues utilisés pour le transport illégal de carburant, 25 petits groupes électrogènes et six moteurs hors-bord Yamaha, entre autres équipements.

Les personnes interpellées ont été remises au Service d'enquête criminelle, tandis que les biens saisis ont été confiés au Bureau du Procureur général (PGR) pour les suites de la procédure judiciaire.