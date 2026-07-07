Angola: Les prisons du pays sont surpeuplées de plus de cinq mille détenus

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel da Conceição Homem, a révélé lundi à Viana (Luanda) que les établissements pénitentiaires du pays hébergent plus de 5 000 détenus au-delà de leur capacité autorisée ; une situation qui sera résolue grâce à l'ouverture de nouvelles unités dans les prochains jours.

Selon le ministre, des unités pénitentiaires situées à Huíla, Bié, Cunene et Cabinda entreront en service ; ces installations offriront de meilleures conditions de vie aux personnes condamnées.

« C'est un défi, mais nous sommes déterminés à utiliser les nouvelles infrastructures qui seront disponibles dans les prochains jours pour résoudre la situation actuelle de surpopulation », a-t-il déclaré.

Manuel Homem s'exprimait à l'issue d'une visite à la Direction générale des services pénitentiaires, où il a évalué l'état d'avancement des directives et des projets en cours au sein de l'institution.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a souligné le caractère très productif de cette visite, qui a permis de faire le point sur les projets en cours, notamment l'achèvement des établissements pénitentiaires, l'avancement des travaux de construction et les dates de livraison prévues.

Les questions relatives aux conditions nécessaires et au suivi des détenus, ainsi que la situation des personnes en détention et de celles purgeant actuellement une peine, ont également été abordées avec les responsables de la Direction générale des services pénitentiaires.

Concernant la rénovation des prisons des districts judiciaires de Viana et de Luanda, Manuel Homem a indiqué qu'un programme d'entretien et de remise en état de ces établissements est déjà en place, parallèlement à des projets de restructuration de l'hôpital pénitentiaire de São Paulo et de diverses autres unités du Service pénitentiaire.

« Comme vous le savez, il s'agit d'infrastructures datant de l'époque coloniale qui nécessitent un plan de réhabilitation ; c'est ce que nous sommes en train de mettre en oeuvre », a-t-il souligné.

Il a ajouté que les contrats pour la rénovation de l'hôpital pénitentiaire de São Paulo ont déjà été signés et que les dernières conditions préalables sont en voie d'être remplies pour permettre le lancement du projet.

Au sujet de l'incident survenu au pénitencier de Calomboloca, à Icolo Bengo, qui a entraîné la mort d'un agent, Manuel Homem a exprimé ses regrets et a assuré que les autorités collaborent avec les organismes compétents pour enquêter sur l'affaire et en faire toute la lumière.

« Notre autre collègue blessé reste sous surveillance médicale ; nous continuerons à suivre la situation et à apporter tout le soutien et l'assistance nécessaires », a-t-il insisté.

Le Service pénitentiaire est l'organe exécutif central du ministère de l'Intérieur chargé de l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les autorités judiciaires compétentes, de la mise en oeuvre des politiques de réhabilitation et de réinsertion sociale des détenus, ainsi que du contrôle du respect des délais relatifs à la détention provisoire et à la liberté conditionnelle.