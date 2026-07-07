Angola: Le SIC arrête 11 imposteurs se faisant passer pour des militaires des FAA à Malanje

6 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par PBC/LUZ

Malanje — Le Service d'enquête criminelle (SIC, sigle en portugais) a arrêté samedi, à Malanje, 11 citoyens angolais âgés de 37 à 63 ans, accusés d'avoir commis des délits d'escroquerie aggravée, d'usage illégal d'uniformes des Forces armées angolaises (FAA) et d'usurpation de grade militaire.

Onze ressortissants sont accusés d'avoir commis des délits d'escroquerie aggravée, d'usage illégal d'uniformes des Forces armées angolaises (FAA) et d'usurpation de titre officiel.

Selon le porte-parole du SIC à Malanje, Augusto Barros André, les arrestations ont eu lieu dans le quartier de Campo de Aviação (Zone 04), dans la municipalité de Malanje, à la suite d'un travail approfondi de renseignement criminel.

Il a précisé que les suspects se faisaient passer pour des membres des Forces armées angolaises (FAA), arborant de faux grades de commandant, d'adjudant et de capitaine.

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Il a souligné que l'opération a permis la saisie de 131 dossiers de pré-inscription aux FAA, de 20 formulaires vierges et neuf remplis, de 43 listes contenant l'identité et le grade militaire des candidats, de 36 copies de cartes d'identité nationales, de deux CV, de 10 certificats de qualification scolaire ainsi que de 14 téléphones portables.

Selon la source, les objets saisis comprenaient également des équipements militaires, notamment deux paires d'uniformes de combat avec des insignes de grade de premier sergent, deux bérets des forces spéciales (l'un rouge, l'autre vert), des sacs à dos, une ceinture militaire et huit cartes d'identification militaire (cinq authentiques et trois falsifiées).

Augusto Barros a expliqué que les individus impliqués agissaient sous prétexte de suivre des instructions pour l'enregistrement du personnel des « Commandes Tigres », en exigeant de chaque citoyen inscrit une somme de 5 000 kwanzas.

Il a ajouté que ce système était prétendument dirigé par un homme se faisant passer pour un lieutenant-général et se proclamant chef d'état-major autoproclamé des Commandements Tigres au niveau national.

La SIC de Malanje poursuit son enquête afin d'établir tous les détails de l'affaire.

Les personnes interpellées seront déférées devant le parquet pour la suite de la procédure judiciaire.

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