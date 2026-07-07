Angola: Le pays participe à la 68e série de réunions des États membres de l'OMPI

Luanda — Une délégation multisectorielle angolaise participe, à Genève (Suisse), du 6 au 15 juillet, au dialogue politique ministériel informel annuel ainsi qu'à la 68e série de réunions des Assemblées des États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Selon un communiqué de presse, la délégation -- conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira -- comprend notamment l'ambassadrice Ana Maria de Oliveira, représentante auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que d'autres hauts responsables du gouvernement angolais.

La participation de l'Angola à cet événement témoigne de l'engagement constant du gouvernement à renforcer le système institutionnel et les infrastructures de propriété intellectuelle (PI), dans le but de contribuer à la diversification et au développement socio-économique du pays.

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Parmi les objectifs clés de l'Angola lors de ces dialogues de haut niveau figurent une rencontre entre le ministre Albano Ferreira et le directeur général de l'OMPI, Daren Tang, ainsi que la participation à un débat sur « Les Perspectives ministérielles sur les bâtisseurs de ponts : l'innovation et la créativité comme moteurs des sociétés de demain ».

Une visite de l'exposition « Ahead of the Curve - Olympic Games: A Century of Innovation » (Longueurs d'avance - Jeux olympiques : un siècle d'innovation) au Musée Olympique de Lausanne figure également au programme.

Lors de la deuxième journée des travaux, le mardi 7, le ministre Albano Ferreira prononcera une allocution durant la phase des déclarations des groupes régionaux et des États membres, dans le cadre de la 68e série de réunions des Assemblées de l'OMPI.

La stratégie et les activités de l'Angola à l'occasion du « Dialogue politique annuel informel au niveau ministériel et de la 68e série de réunions de l'OMPI » comprennent des entretiens bilatéraux avec ses homologues d'Algérie et de Pologne, ainsi que des visites de divers services opérationnels de l'Organisation.

L'Angola est membre de l'OMPI depuis 1985 et signataire de trois traités de l'Organisation.