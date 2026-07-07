Angola: Une campagne de chirurgie gratuite permet à 512 patients de Huambo de retrouver la vue

Huambo — Cinq cent douze patients atteints de cataracte ont commencé, ce lundi, à bénéficier d'opérations gratuites à Huambo, dans le cadre d'une campagne de restauration de la vue menée par l'Institut national d'ophtalmologie de l'Angola.

Ces interventions, réalisées en partenariat avec le ministère de la Santé, se déroulent à l'hôpital général de Huambo et se poursuivront jusqu'à vendredi, mobilisant 55 professionnels, notamment des médecins, des infirmiers, des techniciens en pharmacie, du personnel de laboratoire et d'autres spécialistes.

Cette initiative fait suite à un programme de dépistage ophtalmologique mené depuis juin dernier, au cours duquel 2 345 patients ont été examinés dans les municipalités de Caála, Chicala-Cholohanga, Huambo et Londuimbali.

Parmi eux, 512 ont été identifiés comme nécessitant une intervention chirurgicale pour retrouver la vue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors du lancement de la campagne, Angelino Elavoco, vice-gouverneur de la province de Huambo chargé des secteurs politique, économique et social, a plaidé pour la poursuite de ces efforts afin d'élargir l'accès aux soins ophtalmologiques pour les populations démunies.

Il a précisé que les interventions concernent des patients âgés de 14 à 90 ans, l'objectif étant de restaurer la vue et la mobilité des personnes souffrant de cataracte.

Le dirigeant a déclaré qu'outre Huambo, l'initiative devrait s'étendre aux provinces de Benguela, Bié, Cuando Cubango, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Huíla, Luanda et Moxico.

Selon le vice-gouverneur, rétablir la vue est un acte de justice sociale, car cela permet un retour au travail et améliore les conditions de vie des familles.

Parallèlement, Luísa Peralta, directrice générale de l'Institut national d'ophtalmologie d'Angola, a déclaré que l'institution remplit une mission humanitaire visant à redonner aux patients la vue et la dignité.

Elle a expliqué que la cataracte touche principalement les personnes de plus de 60 ans, bien que cette affection puisse survenir à d'autres âges.

Elle a ajouté que la chirurgie permet d'enrayer la perte progressive de vision, soulignant que la cataracte, une affection liée au vieillissement, trouble la vision et rend la vision difficile.

Au cours de la dernière décennie, l'Institut national d'ophtalmologie d'Angola a réalisé plus de 570 000 interventions chirurgicales ophtalmiques dans tout le pays, dont un nombre important concernait cette pathologie.