Sénégal: Des sessions de formation sur l'utilisation des différents outils du programme 'C'est la vie'

Le Réseau africain pour l'éducation à la santé et à la citoyenneté (RAES) a initié une série d'ateliers de renforcement de capacités pour accompagner ses différents partenaires dont des journalises dans l'utilisation des différents outils produits dans le cadre du programme "C'est la vie".

"Sur la base des quatre saisons de la série +C'est la vie+, nous avons produit une panoplie d'outils qui seront utilisés au niveau communautaire, mais également sur le digital et autres supports par les professionnels de l'information", a expliqué la chargée du programme communautés et médias du RAES, Raby Sambe, au terme du deuxième atelier organisé à l'intention des journalistes.

L'ambition poursuivie à travers ces ateliers est "d'accompagner ces organisations de la société civile et autres partenaires comme les journalistes qui interagissent autour du programme pour qu'ils soient suffisamment outillés pour utiliser ces outils".

Les participants à ces différentes rencontres viennent du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal.

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Il s'agit d'abord d'un atelier sur la saison 2 de "C'est la vie" pour la radio, puis d'un deuxième atelier pour renforcer "l'alliance médias" autour des activités de l'organisation.

Une autre rencontre sur "genre et inclusion" a été organisée lundi à l'intention des acteurs de la société civile.

Pour la responsable communication du RAES, Marie Wade, l'idée est de créer "une synergie entre acteurs actifs dans le domaine de la santé de la reproduction des jeunes afin d'amplifier toutes les stratégies mises en oeuvre au niveau communautaire et sur le digital en lien avec toutes les productions du RAES".

"Aujourd'hui, nous avons pu réaliser un plan de travail pour les prochains six mois, des productions sur les thématiques que nous défendons, à savoir la santé des jeunes, l'autonomisation des femmes et des filles et tout ce qui est santé reproductive encore et planification familiale", a-t-elle expliqué.

Avec "l'alliance médias" mis en place, le RAES compte sur des productions médiatiques informatifs pour les communautés, afin d'améliorer l'accès à l'information des jeunes, de lutter contre les mariages d'enfants, les grossesses précoces et les mutilations génitales féminines.

Les activités se poursuivent jusqu'à jeudi avec un atelier de renforcement de capacité sur le guide TV autour de la saison 4 du programme "C'est la vie", actuellement en cours de diffusion.

La thématique prioritaire sera le genre et l'inclusion. Pendant deux jours, les participants vont interagir pour à leur tour déployer une série d'activités qui seront essentiellement axées autour de la santé de la reproduction des jeunes.

Le RAES, avec son programme "C'est la vie", une série télévisée diffusée dans plusieurs pays d'Afrique depuis une vingtaine d'années avec plusieurs formats, utilise l'approche de l'éducation et de la sensibilisation des jeunes à travers le divertissement.