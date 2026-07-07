Sénégal: Le gouvernement accélère la levée des suspensions sur plusieurs lotissements et pôles urbains

Le Comité chargé du suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des audits fonciers portant sur plusieurs lotissements, plans d'urbanisme de détail (PUD) et pôles urbains dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis a annoncé l'accélération du processus devant conduire à la levée progressive des suspensions de travaux au profit des détenteurs réguliers de titres fonciers, à appris l'APS lundi des services de la Primature.

"Un processus de mainlevée engagé par les autorités a déjà permis à un nombre important de bénéficiaires réguliers, détenteurs de titres de bonne foi, de prendre possession de leurs attributions", lit-on dans une note du gouvernement transmise à l'APS.

Le document rappelle que des mesures de suspension avaient été prises en 2024 sur plusieurs sites, notamment les lotissements "BOA , Hangar des Pèlerins , Recasement 2 , EGBOS ,EOGEN et EOGEN-extension , ainsi que sur le lotissement "Mbour IV " à Thiès, dans l'attente de la finalisation des rapports d'audits fonciers.

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Les suspensions concernaient également "les plans d'urbanisme de détail de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh et Nouvelle-Ville de Thiès, de même que les pôles urbains de Déni Biram Ndao-Diaksao-Bambilor, Daga Kholpa et Yenne, ainsi que le site de Ndiebène Gandiole, situé sur le titre foncier domanial n°136/SL.", rappelle la source .

Le Comité souligne également que des décrets d'utilité publique ont été pris et que les plans d'urbanisme de détail de Nouvelle-Ville de Thiès ont été annulés, tout comme la partie comprise entre la Voie de dégagement nord (VDN) et l'océan des PUD de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.

Dans le cadre de l'exécution des directives issues du Conseil des ministres du 1er juillet 2026, le Premier ministre a instruit le Comité de finaliser, au cours du second semestre de l'année, les actes administratifs nécessaires, les arbitrages ainsi que les états des lieux permettant de poursuivre la levée des suspensions sur les différents sites concernés.

Cette mesure vise spécifiquement les détenteurs réguliers de titres d'occupation ne présentant aucun vice de forme ou de fond, notamment en matière d'accaparement de plusieurs parcelles, précise la même source.

Le Comité indique que les personnes et collectifs concernés seront régulièrement informés afin de faciliter, le cas échéant, le dépôt des demandes de mainlevée ou de régularisation de leur situation dans les délais qui seront fixés.

Par ailleurs, les autorités invitent les détenteurs de titres fonciers situés sur les sites concernés à "ne reprendre aucun travail sans autorisation préalable".

"Toute violation de cette mesure fera l'objet de sanctions appropriées", avertit l'autorité.

Le Secrétariat du Comité reste disponible pour toute information complémentaire auprès de la Direction générale de la surveillance des constructions et de l'occupation des sols (DGSCOS) et de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture, conclut le texte.