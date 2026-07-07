Afrique de l'Ouest: Diaspora Bonds - 85 milliards F CFA injectés dans SN BRAFASO, SOPAMIB et CIM SAHEL

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a signé quatre conventions de financement entre l'Etat burkinabè et les entreprises publiques SN BRAFASO, SOPAMIB et CIM SAHEL, lundi 6 juillet 2026, à Ouagadougou. D'un montant global de 85 milliards F CFA, ces ressources sont issues du tout premier Diaspora Bonds du Burkina Faso.

Au Burkina Faso, la volonté politique clairement affichée par les plus hautes autorités de financer la transformation structurelle de l'économie nationale par des ressources endogènes se matérialise au quotidien. En effet, un mois après la clôture de son tout premier Diaspora Bonds, qui a permis de mobiliser 151 milliards F CFA pour un objectif initial de 125 milliards F CFA, l'heure est à l'affectation des ressources collectées vers les investissements productifs structurants prévus dans cette opération historique.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, entouré de la ministre déléguée chargé du Budget, Fatoumata Traoré, et de ses collaborateurs, a signé quatre conventions de financement entre l'Etat burkinabè et les entreprises publiques SN BRAFASO, SOPAMIB et CIM SAHEL. La convention avec CIM SAHEL porte sur un montant de 15 milliards F CFA. Elle vise à renforcer les capacités nationales de production de ciment, répondre au mieux aux besoins du marché et soutenir la réalisation d'infrastructures, de logements et de grands chantiers de développement.

Quant à l'accord de financement signé avec la SN BRAFASO, d'un montant de 30 milliards F CFA, il va permettre la construction d'une nouvelle unité industrielle de production de boissons à Bobo-Dioulasso. Pour ce qui est de la SOPAMIB, elle a bénéficié de deux conventions de financement d'une valeur de 40 milliards F CFA pour la relance des projets miniers en arrêt depuis plusieurs années. Il s'agit de la mine de Perkoa, fermée en 2022 à la suite d'un éboulement et de la mine de Taparko également à l'arrêt.

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« A travers ces deux opérations, nous poursuivons un objectif fondamental : reconquérir notre souveraineté sur nos ressources minières et faire en sorte qu'elles contribuent davantage au développement du Burkina Faso. Ces investissements permettront de relancer des sites stratégiques, d'accroître la production nationale, de créer des emplois directs et indirects, de stimuler les chaînes de sous-traitance locale et de mobiliser davantage de recettes au profit du budget de l'Etat », a confié le ministre chargé de l'Economie.

Une bouffée d'oxygène

Pour lui, l'affectation de ces 85 milliards F CFA issus du Diaspora Bonds de juin 2026, est l'expression d'un choix économique et politique majeur : celui d'orienter l'épargne de Burkinabè de l'intérieur et de la diaspora vers des investissements productifs capables de transformer durablement l'économie nationale.

Cette mobilisation des ressources endogènes a l'avantage de contribuer à la création d'emplois et de richesses, à la réduction de la dépendance du pays de certaines importations, au développement de la valeur ajoutée locale, à l'élargissement de l'assiette fiscale et la création d'un effet d'entraînement sur les PME, la sous-traitance, les transports, les services et les territoires.

« Surtout, cette démarche crée un cercle vertueux : la confiance des Burkinabè finance l'investissement, l'investissement crée la production et l'emploi, la production génère des revenus et des recettes et ces ressources nouvelles renforcent à leur tour notre capacité à financer notre propre développement », a développé le ministre de l'Economie et des Finances.

Pour les premiers responsables des entreprises bénéficiaires, la signature de ces conventions tombe comme une bouffée d'oxygène financière. Pour le directeur général de la SOPAMIB, Lamissa Barro, remettre sur pied des infrastructures minières en arrêt pendant plusieurs années demande des investissements lourds, et partant, des ressources financières importantes. Mais l'objectif de l'Etat burkinabè, a-t-il fait savoir, est d'abord de sauver des centaines d'emplois et ensuite créer de la valeur. « Ces 40 milliards F CFA vont donc permettre de redonner vie bientôt à ces deux sociétés minières », a-t-il rassuré.

Le directeur général de la SN BRAFASO, Alain Sankara, a aussi indiqué que le financement de 30 milliards F CFA va permettre à l'entreprise de dérouler son plan de croissance, d'augmenter ses capacités de production et de répondre aux besoins des consommateurs avec des produits de qualité. Les responsables de ces entreprises publiques ont traduit leur gratitude au ministre Aboubakar Nacanabo, pour sa constante disponibilité à les accompagner dans la mobilisation des ressources nécessaires aux financement de leurs activités.