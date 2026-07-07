Angola: ANGOSAT-2 permet la diffusion des programmes de DStv dans des universités situées dans des zones reculées

6 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MAM/GIZ/CS/LUZ

Luanda — Des universités et centres de formation répartis dans quatre provinces angolaises, équipés d'infrastructures de connectivité issues du projet "Conecta Angola Comercial" et soutenus par le satellite ANGOSAT-2 -- pourront suivre les matchs de la Coupe du monde 2026 diffusés par DStv.

Selon un communiqué de presse de "Conecta Angola" transmis à l'ANGOP, cette initiative permettra aux étudiants, au corps enseignant et aux communautés locales de regarder les matchs de football en direct tout au long du mois de juillet.

« Cette initiative démontre que la technologie spatiale peut être mise à profit pour permettre l'inclusion numérique, l'éducation et le rapprochement des communautés », souligne le communiqué.

La diffusion sera assurée en partenariat avec DStv Angola, qui fournira les flux de transmission, tandis que la connectivité sera garantie via le réseau "Conecta Angola Comercial".

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Les matchs seront projetés au centre de formation de la municipalité de Belo Horizonte (Bié), à l'Université de Namibe, à l'Institut polytechnique de l'Université Mandume ya Ndemufayo (Huíla) ainsi qu'à l'Université Rainha Njinga a Mbande (Malanje).

*Conecta Angola* est une initiative du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) ; elle associe les capacités d'ANGOSAT-2 à des technologies d'accès à Internet afin d'étendre la connectivité dans les écoles, les universités et les communautés situées dans des zones peu couvertes par les réseaux de télécommunications conventionnels.

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