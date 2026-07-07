Angola: L'AGT a remboursé 191 milliards de kwanzas au titre de la TVA

Luanda — L'Administration générale des impôts (AGT, sigle en portugais) a remboursé 191 milliards de kwanzas au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux entreprises jusqu'en juin de cette année, a confirmé lundi à Luanda José Leiria, président du Conseil d'administration de l'AGT.

Intervenant lors de la 6e édition de l'événement « Conversas Economia 100 Makas », le responsable a souligné que ces remboursements résultent de l'amélioration des mécanismes de contrôle fiscal et de la mise en oeuvre de la facturation électronique, précisant que l'objectif est d'atteindre environ 300 milliards de kwanzas d'ici 2026.

« La TVA est entrée en vigueur en 2019. Nous avons commencé à effectuer des remboursements en 2020 et suivons une tendance à la hausse ; autrement dit, chaque année, nous remboursons davantage que l'année précédente », a-t-il déclaré.

Selon la source, un total de 770 milliards de kwanzas a été remboursé depuis la mise en place de la TVA.

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José Leiria a indiqué que l'AGT renforce ses mécanismes de vérification et s'aligne sur les mesures de conformité fiscale adoptées par les entreprises, permettant ainsi d'accélérer le processus.

Concernant la facturation électronique, José Leiria a confirmé que les données de l'AGT font état de plus de 58 000 contribuables émettant des factures électroniques, dont plus de 430 grands contribuables.

Il a ajouté que les données actuelles indiquent le dépôt de 63 millions de factures, représentant un volume d'affaires de 53,4 milliards de kwanzas.

« Des factures d'un montant total de 15,84 milliards de kwanzas ont été émises électroniquement via le Portail des contribuables, tandis que le reste a été généré à l'aide d'un logiciel de facturation », a-t-il précisé.

Selon José Leiria, l'AGT collecte 1,6 milliard de kwanzas par mois auprès de nouveaux contribuables - auparavant actifs dans l'économie informelle - dans le cadre du Programme d'incitation à la conformité fiscale géré par l'Administration générale des impôts (AGT), qui a remplacé l'ancienne « Opération informelle ».

L'Administration générale des impôts (AGT) est l'organisme placé sous la tutelle du ministère des Finances, chargé de collecter les recettes de l'État et de gérer le contrôle douanier au profit de la société angolaise.