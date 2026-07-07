Angola: Ferme Vinevala prévoit une récolte de plus de 800 tonnes de pommes de terre d'ici décembre

Cuito — Plus de 800 tonnes de pommes de terre pourraient être récoltées jusqu'à décembre de cette année à la ferme Vinevala, dans la province de Bié, marquant ainsi son retour à une production à grande échelle de ce tubercule deux ans plus tard.

Désormais implantée sur des terres situées dans la municipalité d'Andulo, la ferme a préparé 200 hectares pour cette culture.

Jusqu'à ce jour, 200 tonnes ont déjà été récoltées et commercialisées sur le marché national, notamment dans les provinces de Luanda et de Bié.

S'adressant ce lundi à l'ANGOP, le propriétaire de la ferme, Alfeu Vinevala, a annoncé la mise en place de toutes les conditions pour une production de pommes de terre à grande échelle, tant pendant la saison des pluies que pendant saison sèche, grâce à ses cinq canaux d'irrigation, dont l'un mesure sept kilomètres.

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Le fermier, l'un des plus grands producteurs de pommes de terre du pays, a révélé qu'il utilisait également différentes variétés de semences hollandaises, notamment « Maniton » et « Arizon ».

Selon lui, l'objectif est de doubler la production l'année prochaine.

La culture blé sur 600 hectares

Par ailleurs, Alfeu Vinevala a assuré que sa ferme envisageait de cultiver 600 hectares de blé, pour récolter plus de 2000 tonnes lors de la prochaine campagne agricole.

Le responsable compte sur ses dix systèmes d'irrigation qui, d'ici quelques mois, devraient être transférés du champ de Chinguar, actuellement hors service, à Andulo, dont le du transport s'élève à plus de cent millions de kwanzas.

En ce qui concerne les autres cultures, l'agriculteur a annoncé la préparation de 380 hectares de maïs sur les 400 prévus, ainsi que 30 hectares d'arachides, plantés pour la première fois.

Quant aux bananes, la récolte est en train d'être faite sur 40 hectares, alors qu'on pense élargir cette production sur 400 hectares la saison prochaine, a-t-il ajouté.

D'après le responsable, sur les plus de 17 000 hectares qu'occupe l'exploitation à Andulo, seuls 2 800 ont été défrichés pour la production de pommes de terre, de bananes, de café, de haricots, de maïs, de blé, d'oignons, de poivrons, de tomates, entre autres.