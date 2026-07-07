Angola: La police signale plus de 700 crimes à Lunda-Norte

Dundo — Sept cent soixante-sept (767) crimes divers, entre homicides et vols qualifiés, ont été enregistrés de juillet 2025 jusqu'à ce jour par le Département d'Investigation d'Infractions Pénales (DIIP) de la province de Lunda-Norte.

L'information a été rendue publique ce lundi dans ville de Dundo, par le chef du DIIP, Anacleto Luís, indiquant qu'une action de la police sur terrain avait permis d'interpeller 1701citoyens angolais et étrangers, auteurs présumés des crimes.

Anacleto Luís a pointé les municipalités de Dundo (126 crimes), Cambulo (115) et Cafunfo (89), comme ayant enregistré les taux de criminalité les plus élevés.

En outre, il a annoncé le démantèlement de trois bandes criminelles, dénommées CTT, les Américains et Tchopo Tchopo, qui se livraient dans des vols à main armée sur la voie publique, dans les résidences et les établissements commerciaux, ainsi que la saisie d'une arme à feu.

À la suite de ces faits, a-t-il expliqué, 542 dossiers ont été instruits et renvoyés au Ministère public.