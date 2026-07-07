Angola: Les États-Unis apportent un soutien à l'enseignement de l'anglais au pays

Lubango — Le Gouvernement américain a accordé 35 000 dollars au programme de renforcement de l'enseignement de l'anglais en Angola, au bénéfice de 300 enseignants.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences des enseignants au service du développement régional et du partenariat États-Unis-Afrique.

Il s'agit de professeurs d'anglais du secondaire des provinces de Benguela, Huambo, Cubango, Bié et Huíla, dont les actions de formation ont commencé en mars de cette année, s'intégrant dans le cadre des cérémonies du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, célébré le 4 juillet.

La formation est organisée par trois anciens boursiers des programmes d'échange de l'ambassade des États-Unis, avec le parrainage du gouvernement américain via le Fonds d'innovation pour l'engagement des anciens étudiants.

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Le programme vise à renforcer les compétences pédagogiques, numériques et interculturelles des professeurs d'anglais, à encourager des pratiques d'enseignement efficaces et centrées sur l'élève, à former des enseignants-leaders capables de promouvoir des compétences globales et à consolider les partenariats éducatifs et économiques entre les États-Unis et l'Afrique.

Lors de l'ouverture du dernier cycle de formation organisée à Huíla, destinée à 35 enseignants locaux, l'un des coordinateurs du projet, António Xavier a précisé qu'au cours des cinq jours, les participants vont améliorer les méthodes et l'approche de l'enseignement des langues, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, les compétences en communication interculturelle et l'évaluation comme outil d'apprentissage.

Le coordinateur a souligné la nécessité pour les enseignants d'avoir des connaissances, des compétences, des attitudes et des aptitudes requises à l'enseignement de la langue anglaise, et la maîtrise de la méthodologie appliquée à cet enseignement étant différente de celle utilisée pour l'enseignement d'autres matières.

Pour lui, l'enseignement des langues doit s'appuyer sur des méthodologies communicatives qui permettent aux élèves de communiquer dans des situations réelles, mais aussi dans leurs salles de classe, et non se limiter seulement à apprendre la langue par la simple mémorisation des règles de grammaire ou des verbes, comme c'est encore le cas dans certaines écoles.

Le responsable a constaté que les élèves terminent le secondaire avec un faible niveau d'anglais oral, un enseignement qui se heurte à des défis tels que le temps limité des cours, la présence d'enseignants d'anglais non qualifiés, l'insuffisance des compétences linguistiques et le nombre réduit d'enseignants spécialisés dans cette discipline.

Il a souligné que pour Huíla, une région avec un énorme potentiel économique, touristique et stratégique, l'anglais représente un outil essentiel pour stimuler le développement, renforcer l'intégration internationale et tirer parti des nouvelles opportunités que la région offre.

De son côté, le chef du Département des Sciences, des Technologies et de l'Innovation du Bureau provincial de l'Éducation, Benício Puna a insisté sur le fait que les élèves ne doivent pas se contenter de reproduire des connaissances, mais plutôt de les construire, et l'enseignant est le vecteur qui doit permettre à l'élève de construire ce savoir.

Il a considéré cette formation comme une opportunité à saisir afin de renforcer l'enseignement de l'anglais et son apprentissage dans la région.

Benício Puna a conseillé aux participants de tirer davantage parti de cette formation afin d'obtenir de meilleurs résultats, et qu'à leur tour soient en mesure d'enseigner avec assurance l'anglais dans les écoles ou centres de langues.